Когда завершается Рождественский пост: дата

Рождественский пост – последний многодневный пост в году. В общей сложности он длится 40 дней. В это время люди очищаются телесно и духовно. Тем самым они готовятся встречать один из самых светлых зимних праздников – рождение Иисуса Христа.

Рождественский пост также называют Филипповкой. Поскольку он начинается после праздника апостола Филиппа. В связи с тем, что Украина перешла на новоюлианский календарь, пост в этом году стартовал 15 ноября. Когда же завершится, знает 24 Канал.

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Рождественский пост 2023

Рождественский пост завершается уже совсем скоро, 24 декабря. В этом году украинцы будут отмечать Сочельник именно в этот день. В период с 15 ноября по 24 декабря нужно прощать все образы, молиться, избавляться от негативных мыслей и не употреблять пищу животного происхождения. В то же время воздерживаются от поста:

дети до 14 лет;

беременные;

старые и больные люди;

женщины, кормящие грудью;

тяжело работающие люди.

Во время Рождественского поста запрещается употреблять мясные и молочные продукты, яйца. В среду и пятницу в рацион можно добавить растительную пищу без масла; во вторник и четверг – с маслом; в субботу и воскресенье – рыбу.

Что нельзя делать во время Рождественского поста