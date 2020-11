23 ноября Украина прощается с выдающимся режиссером Романом Виктюком. Прощание проходило в Первом театре во Львове, с которого начинал свой творческий путь режиссер. Великого маэстро провели в последний путь песней "The Show Must Go On".

С известным режиссером прощались его родные, друзья и коллеги из Театра юного зрителя. После панихиды гроб вынесли из театра, направляясь на отпевание и молитвенный чин в церковь Святого Андрея. Во дворике родного театра, в котором началось творчество Романа Виктюка его провели песней знаменитой группы Queen "The Show Must Go On". Об этом пишет ТСН. Родственники, друзья, коллеги и жители города несколько минут аплодировали и выкрикивали "Браво". В Театре юного зрителя Виктюк проработал 9 лет сразу после обучения. Сначала он работал здесь актером, а затем и режиссером. Похоронят народного артиста Украины на Лычаковское кладбище в семейном склепе рядом с родителями.