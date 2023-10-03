Когда будут родительские субботы в 2023 году по новому календарю
Родительскими субботами называют те дни, когда верующие чествуют своих умерших родственников. То есть, день посвящен людям, отошедшим в вечность.
В эти дни в храмах совершаются особые службы, на которых священники читают молитвы за умершими. Верующие также посещают кладбища и молятся об упокоении души своих родственников. Когда родительские субботы в 2023 году по новому календарю – знает 24 Канал.
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Когда родительские субботы в 2023 году: новые даты
С сентября 2023 вступил в силу новый церковный календарь. Согласно ему, ряд религиозных праздников получили новые даты. Это сказалось и на отмечании родительских суббот. В этом году христиане будут чествовать своих родных несколько раз:
- 21 октября – Дмитровская родительская суббота;
- 28 октября – Кузьмина суббота;
- 4 ноября – Михайловская суббота;
- 11 ноября – Родительская суббота перед Рождественским постом.
В родительские субботы христиане идут в церковь на литургию, где молятся за умершими. Они передают священникам записки с именами родственников, чтобы их вспомнить и помянуть. Люди несут в храм хлеб, печенье, сахар, конфеты.
- Также в этот день верующие идут на кладбище, чтобы помолиться за душу человека, отошедшего в вечность.
- День стоит провести в тишине и спокойствия, без празднований и гуляний. Лучший вариант – заняться благотворительностью и помочь тем, кто в этом нуждается.