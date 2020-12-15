Американская актриса Риз Уизерспун снова очаровала сеть новогодним фото. Она показала красивого домашнего любимца, который позировал возле елки.

Знаменитости активно готовятся к праздникам. Они украшают дома красивыми декорациями, ставят большие елки и создают дома новогоднюю, уютную атмосферу. Голливудская звезда Риз Уизерспун также решила показать свою елочку. На личной странице в инстаграме она опубликовала миловидный кадр.

Смотрите также В новогодних свитерах: Риз Уизерспун умилила сеть фото с дочкой

Новогоднее фото Риз Уизерспун

Актриса распространила в профиле новое фото своей собаки. Риз обожает французских бульдогов и к Рождеству даже домашнему любимцу приобрела праздничный красный ошейник.

Дом знаменитость также уже украсила к зимним праздникам, а также поставила дома огромную елку, которую украсила невероятно красивыми игрушками. Именно у новогодней красавицы она сфотографировала домашнего любимца. Уизерспун отметила, что сделала фото собаки в лучшей позе.

Ее лучшая поза – через плечо,

– написала под фото Риз.



Домашний любимец Риз Уизерспун / Instagram / @reesewitherspoon