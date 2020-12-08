Голливудская актриса Риз Уизерспун уже украсила дом к Рождеству. Она вместе с дочерью позировала в новогоднем наряде на фоне красивых декораций. Поклонники акцентируют внимание на сходства звездной мамы и ее дочери.

Знаменитости уже находятся в ожидании праздников. Они создают дома новогоднюю атмосферу, которая помогает отвлечься от проблем, связанных с пандемией коронавируса, и других трудностей. В частности, многие звезды уже украсили свои дома рождественскими декорациями и организовали тематические фотосессии. Риз Уизерспун на личной странице в Инстаграме также опубликовала миловидную фотографию.

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Новое фото Риз Уизерспун с дочерью

Актриса вместе с 21-летней дочерью Авой позировали на веранде роскошного имения. Видим, что двери украшены веточками елки, а на полу стоят невероятно красивые рождественные вазоны.

Мама и дочь надели яркие свитера с новогодними принтами, добавил фотографии особой атмосферности. Такой верх они совместили с теплыми штанами: Ава надела коричневые, а Риз – черные. В руках красавицы держали белые чашки с изображениями снежинок.

Риз и Ава волосы уложили ровно, а губы накрасили яркими помадами. Звездная дочь довершила образ красивым обручем, а ее мама похвасталась золотыми серьгами.

Мне пришлось умолять ее надеть праздничный свитер. Но разве это не мило?!

– написала в посте актриса.



Риз Уизерспун с дочерью / Instagram / @reesewitherspoon

Девушки на снимке мыло улыбаются, а подписчики актрисы отмечают, что они невероятно похожи.