Известный украинский ресторатор и владелец более 50 заведений Дмитрий Борисов станет отцом в седьмой раз. Его жена Елена беременна. Малыш появится на свет уже в январе 2021 года.

О пятой беременности жена Дмитрия Борисова Елена рассказала для издания Jetsetter. Она очень тщательно скрывала состояние, так как сейчас находится на последних сроках. Седьмой потомок 40-летнего ресторатора родится в следующем году. Пополнение многодетная семья ждет в январе.

Читайте также Телеведущая Василиса Фролова беременна первенцем: очаровательные фото

Стоит отметить, что Елена Борисова сама намекнула на беременность. Как говорится в посте, на личной странице в фейсбуке она опубликовала фото, сделанное в 2016 году, на котором позирует с округлым животом рядом с мужем и детьми. Его она дополнила интригующей подписью: "Каждый год у нас с Дмитрием Борисовым все стабильно".

Впоследствии этот пост исчез из профиля жены Дмитрия Борисова. Похоже, таким образом она хотела привлечь внимание СМИ и была готова поделиться с миром новостью о грядущем пополнении.



Дмитрий Борисов с женой и детьми / Фото Instagram / @lena_borysova

Напомним, от первого брака ресторатор воспитывает двух детей, а вторая жена Елена родила ему еще четырех. Влюбленные поженились в июле 2014 года и вместе руководят ресторанным бизнесом.