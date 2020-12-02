Российский блогер Reeflay (Стас Решетников) вел прямую трансляцию в то время, как у него лежала мертвая подруга Валентина. Перед этим он выгнал беременную девушку спать на балкон, а когда проснулся, приятельница уже была мертва.

Жуткий случай произошел в России в подмосковном селе Ивановка в частном доме блогера в среду, 2 ноября. Согласно информации издания Mash, дом мужчины нашли не с первого раза: сначала приехала "скорая", которая ничего не обнаружила и передала информацию полиции; впоследствии "скорая" все же нашла дом и прибыла с нарядом полиции. Блогера Reeflay после дачи всех показаний задержали.

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Стоит добавить, что все это время – с момента, когда он пытался откачать Валентину, и до приезда полиции, которая попросила Reeflay выключить прямую трансляцию, – все время подписчики блогера видели мертвое тело девушки.

Что произошло с беременной Валентиной?

По предварительной версии, вечером 1 ноября блогер и его приятельница сильно поссорились, и он якобы выгнал ее спать в положении на балкон, а по другим данным – на улицу. Следовательно, причиной смерти девушки стало переохлаждение – погибшая долго стояла на морозе без верхней одежды. По словам соседей, девушка даже лежала на улице. Валентина также страдала от кишечного заболевания и злоупотребляла спиртным даже в состоянии беременности.

Сам Стас Решетников заявил, что Валентина злоупотребила спиртным, потому это могло привести к ее гибели.

"Она была моей лучшей подругой. Правда или хайп? Да, правда", – поделился блогер с пользователями сети.

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Что говорят об этом подписчики?

В российском СМИ "Стархит" добавляют, что поклонники пары не верят, что произошла такая трагедия: по их мнению, Стас и Валентина специально сделали инсценировку ради популярности, а в качестве полицейских и медиков наняли актеров. Официальных подтверждений смерти женщины пока тоже нет. Сам Стас Решетников уже давно имеет скандальную репутацию. Он неоднократно оскорблял женщин, показывал в сети, как бьется с Валентиной, издевался над ней беременной вместе со своим другом, и однажды даже брызнул ей в лицо перцовым баллончиком.

Что касается Валентины, то по информации Telegram-каналов, женщина была малоизвестной блогершей и занималась проституцией. В ответ на рукоприкладство Стаса она угрожала ему ножом. ОТносительно же беременности, то в начале ноября она заявила, что беременна, однако на небольшом сроке. Перед трагедией в сети можно было увидеть, как она выпивает.