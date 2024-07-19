20 редких украинских фамилий, которых почти не услышишь в наше время

До наших времен сохранилось немало украинских фамилий. Некоторых очень много, других же почти не осталось. Подсчитать точное количество невозможно, поскольку для этого нужно сделать новую перепись населения.

Сейчас доступна информация за 2011-2013 годы. Так, можно узнать, сколько есть владельцев вашей фамилии, где они живут, в каких областях она является самой популярной. О редких родовых именах читайте далее в материале.

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Подборка редких украинских фамилий

Необычные и редкие фамилии – это те, которые насчитывают менее сотни носителей. Стоит отметить, что их до сих пор есть немало. Поэтому, возможно, именно ваше родовое имя в наше время почти не встречается на территории Украины.

Фамилии Афендик и Базика имеют всего четырех владельцев. Первое записано во Львове и Днепре, а второе – в Луганске и в городе Счастье, которое за время полномасштабного вторжения было уничтожено и оккупировано россиянами.

Фамилию Бандера можно услышать немножко чаще. Его, в частности, имеет 22 человека. Больше всего живет во Львовской области: в городе Стрый – 10 и в городе Дрогобыч – 2, а также в Киеве – 3. Известно, что ранее это родовое имя принадлежало украинскому проводнику национально-освободительного движения Степану Андреевичу Бандере.

Список украинских фамилий / Фото Freepik

Красноглазый – 16 владельцев.

Солнышко – 4 владельца.

Чорнооченко – 15 владельцев.

Секретный – 22 владельца.

Рильник – 7 владельцев.

Кстати, среди редких фамилий есть те, что звучат как названия украинских городов. К примеру, Киев, Днепр, Житомир, Львов, Херсон, Одесса. Также есть родовое имя, которое ассоциируется с названием нашей страны – Украина.

Есть в списке необычных фамилий и те, что более распространены, чем предыдущие. В частности, речь идет о таких: Недайборщ – 92 носителя, Ромашка – 91 носитель, Товчигречка – 87 носителей, Пиво – 79 носителей, Непейпиво – 79 носителей.