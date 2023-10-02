5 уникальных имен для мальчиков, которые вы услышите впервые

В мире, переполненном обилием информации, все больше людей ищет что-то нестандартное. Это можно сказать и об именах, которые родители выбирают младенцам.

Небанальность привлекает людей, потому что это всегда что-нибудь интересное. Особенно насчет имен для детей: родителям хочется чего-то незаурядного. Собрали несколько редкоиспользуемых имен для мальчиков, которых вы могли еще не слышать.

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Редкие имена для мальчиков: список

Самсон – уникальное имя, берущее начало от евреев. Из иврита оно означает "солнечный". Известной фигурой Библии с этим именем был Самсон. Его жизнь пришлась на X век. Тогда иудеи активно боролись с чужаками, которые пытались их захватить.

В Ветхом Завете говорится, что сила этого человека была в волосах, поэтому он их не стриг. Предательница Далила узнала об этом и обрезала волосы Самсону. Это не остановило мужчину. Когда волосы отросли, он уничтожил храм, где его держали в плену и убил большое количество врагов.

Святогор тоже услышишь нечасто. Оно происходит из восточнославянской мифологии. В былинном эпосе вспоминают богатыря, который имел прозвище Святогор. Мужчина проживал в горах, которые называли Святыми. Потому и такое имя. Святогор был очень коренастым и обладал мощной силой и несокрушимостью, но не имел, где ее использовать.

Маркиан – красивое имя, берущее начало от латинского имени Marcin или Martianus. Имеет значение "принадлежащий Марсу" или "посвящённый Марсу". Маркиян – это одно из тех имен, которое сформировалось в честь римского бога Марса. К таким относятся еще Марко и Мартин.

Харитон берет начало из Древней Греции. Означает "благосклонный", "щедрый". Некоторые переводят это имя с греческого как "красивый", "волшебный". Они объясняют это тем, что, по их мнению, имя образовалось от Хариты. Так называли богинь женской красоты и обаяния.

Соломон – очень древнее имя, которое впервые увидели в Священном Писании. На иврите звучит как "Шломо" или "Шлойме" и означает мир. Также у него тот же корень, что и в слове "шлем", что означает "мир", "спокойствие".