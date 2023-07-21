5 уникальных женских имен, которые редко слышны

Каждый человек выбирает имя в соответствии со своими личными убеждениями, традициями и вкусами. Для некоторых людей привлекательными могут быть редкие имена.

Редкие имена не столь распространены, поэтому люди, имеющие их, чувствуют себя особенными и уникальными. Они выделяются среди других, так что это может быть для них источником самоидентификации. Собрали несколько редких имен, которых вы могли не знать.

К теме Что означает имя Вероника: факты, о которых вы и не догадывались

Список редких имен для девочек

Эвигея – имя с еврейскими корнями. Переводится как "радость отца". Была одной из жен Давида – великого царя народа Израиля, правившего 40 лет. Имя имеет разные формы звучания, например, Авигай, Авигеяна, Авигеева.

Рената – имеет латинское происхождение. Сформировалось от мужского имени Ренат, основой которого является древнелатинское слово "renatus". Имеет значение "возродившаяся" или "рожденная заново".

Данелия – это древнее славянско-татарское имя. Женский вариант мужского имени Даниил. Трактовка по определению мусульман – "Бог – мой судья". Сокращенно этих женщин зовут Дана, Данеля, Дануля.

Лиана – на латыни значит "утонченность", некоторые переводят как "тонкая". По другой версии, с древнегреческого языка его переводят как "суровая или грустная песня". Некоторые склоняются к тому, что Лиана появилась как сокращенная форма от полного имени Лилиана. Его сформировали от латинского термина "lilium" – то есть, "лилия".

По мнению некоторых лингвистов, Арина – старый вариант имени с греческим происхождением Ирина. Оно означает "мир", "спокойствие". Арина была популярна у славян, особенно среди крестьян и купцов. Другая версия, что имя образовалось от старославянского имени Ярина, источником которого был бог Ярило.