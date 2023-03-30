Ранний урожай гарантирован: как и когда сеять редис

Многие из нас любят лакомиться вкусным и полезным овощем – редиской, ведь в ней содержится много полезных свойств. Растение относится к самым ранним огородным культурам, поэтому важно знать правила ухода за ним. О том, как и когда сеять редиску, читайте дальше.

Редиска является наиболее устойчивым к холоду овощем, поэтому ее часто сажают раньше других огородных культур. В то же время, она довольно быстро созревает, поэтому уже в конце весны можно собирать первый урожай. Как ухаживать за редиской так, чтобы уже в мае лакомиться полезными плодами, подскажет 24 Канал.

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Когда сеять редис

При условии теплой погоды, посев редиски можно производить уже в конце марта, в теплицах на 14-20 дней раньше. Семена этой огородной культуры могут прорастать даже при минимальной температуре от +5 градусов. Впрочем, для того, чтобы корнеплод окончательно сформировался, понадобится от +15 градусов.

Важным фактором для роста редиски является короткий световой день. Поэтому при выборе места для посева нужно учитывать, чтобы солнце освещало участок в первой части дня или после обеда. Для хорошего урожая должна быть рыхлая почва, нейтральная кислотность и отсутствие сквозняков на этом месте.



Сеем редис​ку / Фото Pixabay

Как правильно ухаживать за редисом

Чаще всего редиску сеют рядами в углубления, с расстоянием между ними 8-10 сантиметров. Ямки должны быть 2-3 сантиметра, если сделать глубже корнеплоды могут не завязаться. Землю нужно полить и дать время, чтобы она впитала воду. После этого поместить в ямки семена, зарыть их и уплотнить почву.

Когда дождей долго нет, необходимо поливать редиску утром и вечером. Только тогда может вырасти хороший и плотный урожай. Если этого не делать, корнеплод либо будет внутри пустым, либо вообще не образуется.

Подкармливать овощную культуру нужно старым навозом. Если же ботва корнеплода желтеет, значит, она формируется не так, как должно быть. В этом случае редису не хватает азота. Тогда можно использовать минеральные удобрения или куриный помет.

Когда ботва растет хорошо, но корнеплод завязывается плохо, это свидетельствует о нехватке калия в земле. Можно посыпать растения древесной золой или использовать калийные удобрения.

Автор: Виктория Козар