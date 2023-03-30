Редис є найбільш стійким до холоду овочем, тож його часто садять раніше за інші городні культури. Водночас він досить швидко достигає, тому вже наприкінці весни можна збирати перший урожай. Як доглядати за редисом так, щоб вже у травні ласувати корисними плодами, підкаже 24 Канал.

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Коли сіяти редис

За умови теплої погоди, посів редису можна робити вже наприкінці березня, у теплицях – на 14-20 днів раніше. Насіння цієї городньої культури може проростати навіть за мінімальної температури, від +5 градусів. Втім, для того, щоб коренеплід остаточно сформувався, знадобиться від +15 градусів.

Важливим чинником для росту редису є короткий світловий день. Тому під час вибору місця для посіву, треба враховувати, щоб ділянку освітлювало сонце в першій частині дня або після обіду. Для хорошого врожаю повинен бути пухкий ґрунт, нейтральна кислотність і відсутність протягів на цьому місці.

Як правильно доглядати за редисом

Найчастіше редис сіють рядами у заглибини, з відстанню між ними 8-10 сантиметрів. Ямки повинні бути 2-3 сантиметри, якщо зробити глибшими, коренеплоди можуть не зав'язатись. Землю треба полити й дати час, щоб вона увібрала воду. Після цього, помістити у ямки насіння, зарити їх і ущільнити ґрунт.

Коли дощів довго немає, необхідно поливати редис зранку і ввечері. Тільки тоді може вирости гарний та щільний врожай. Якщо цього не робити, коренеплід або буде всередині порожнім, або взагалі не утвориться.

Підживлювати овочеву культуру потрібно старим гноєм. Якщо ж бадилля коренеплоду жовтіє, це означає, що він формується не так, як має бути. У цьому випадку редису бракує азоту. Тоді можна використати мінеральні добрива або ж курячий послід.

Коли бадилля росте добре, але коренеплід зав'язується погано, це свідчить про брак калію в землі. Можна посипати рослини деревним попелом або ж використати калійні добрива.

Автор: Вікторія Козар