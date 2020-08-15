Ингредиенты:

ромен-салат 2 вилки

апельсины 2 шт.

оливки 1 баночка

оливковое масло 5 ст.л.

винный уксус 3 ст.л

семена фенхеля 2 ч.л

горчица 1 ч.л

соль, перец по вкусу



Этот салат на пикник очень быстрый в приготовлении / Фото: yandex

Рецепт приготовления салата с апельсинами на пикник​:

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Ингредиенты:

картофель 500 г

редис 1/2 пучка

грецкие орехи 5-7 шт.

оливковое масло 4 ст.л.

лимонный сок 3 ст.л.

зеленый лук 2-3 шт.

мед 1 ч.л.

горчица 1 ч.л.

соль, черный молотый перец по вкусу



Меню на пикник на природе: салат из картофеля и редиса / Фото: depositphotos

Рецепт приготовления салата на пикник из картофеля и редиса:

Вы можете отварить картофель дома или уже непосредственно на костре. Однако лучше запечь картофель в фольге. Заверните каждую картофелину в фольгу, предварительно – посолите и добавьте немного масла. Лучше выбирать картофель небольших размеров, тогда он быстрее подрумянится. Положите картофель на раскаленные угли Время запекания – до 20 минут.



Запеченный картофель в фольге

Уже готовый картофель нарежьте кружочками и залейте маринадом из смеси оливкового масла, лимонного сока, горчицы и меда. Порежьте лук и редиску, измельчите орехи. Соедините все ингредиенты и перемешайте.

Салат Вальдорф на пикник

Несмотря на такое название этот салат невероятно быстрый в приготовлении. Кстати, его очень любят американцы.

Ингредиенты:

3 стебля сельдерея

4 кисло-сладких яблока

грецкие орехи 3-4 шт

гроздь винограда (по желанию)

греческий йогурт для заправки

лимонный сок

Вальдорф – идеальный салат для пикника / Фото: pinterest.at

Рецепт приготовления салата Вальдорф на пикник:

Нарежьте сельдерей и яблоки. В оригинальном рецепте – нарезают на крупные кусочки. Смешайте сельдерей, яблоки, орехи и виноград. Заправьте салат греческим йогуртом и лимонным соком.

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Сэндвичи на пикник на природе

Для пикника отлично подойдут сэндвичи! Они легки в приготовлении и более сытные салата. К тому же это отличная альтернатива вредным чипсам и сухарикам.

Сэндвич с курицей (на 2 порции)

Ингредиенты:

багет

куриное филе 150 г

помидоры 1 шт

оливковое масло

чеснок 2 зубчика

желток (для соуса)

горчица зерновая

листовой салат

твердый сыр 2 ломтика



Главный секрет сэндвича – соус айоли / Фото: smachno.24tv.ua

Рецепт приготовления сэндвичей на пикник:

Сэндвич прекрасно сочетается с соусом айоли. Приготовить его очень просто – чеснок измельчите и взбейте блендером с желтками, лимонным соком и солью. Влейте тонкой струйкой масло. Лучше если вы приготовите соус заранее – пусть он постоит в холодильнике несколько часов. Тогда переложите соус в удобный контейнер и возьмите с собой на пикник. Куриное филе посолите и поджарьте на гриле. Разрезанный пополам багет смажьте соусом айоли. Выложите на багет помидоры, сыр, салат и поджаренную курицу. Накройте другой половиной багета. Поместите сэндвич на гриль, чтобы на багете появилась корочка, а сыр расплавился.

Брускетта с помидорами и базиликом

Самое большое преимущество такой закуски – в качестве основы используют багет, а вот начинку можно приготовить из любых продуктов, которые у вас найдутся под рукой.

Ингредиенты:

багет

помидоры

базилик

чеснок 1 зубчик

оливковое масло 2 ч.л

винный уксус 1 ч.л



Брускетта – это классическая итальянская закуска / Фото: whatshot.in

Рецепт приготовления брускетты на пикник:

Порежьте багет и поджарьте его до корочки на гриле. Натрите поджаренный хлеб зубчиком чеснока. В мелко порезанные помидоры и базилик добавьте оливковое масло и винный уксус, посолите по вкусу. Тщательно перемешайте, а затем накройте миску пищевой пленкой и дайте настояться 5-10 минут. Так помидоры лучше пропитаются ароматами масла, уксуса и базилика. Поверх хлеба выложите помидорную начинку.

Мясо на пикник

Главное правило для того, чтобы пикник удался – выбирайте свежее мясо, охлажденное. Для шашлыка или гриля подойдет любое: свинина, баранина, птица или рыба. Мясо для шашлыка должно быть с минимальным количеством жира – в этом случае оно "легче" для желудка и не так сильно будет пригорать.

Чтобы не остаться голодными надо брать 300 – 400 граммов мяса на взрослого человека.

Рецепты маринада для шашлыка на пикник

Секрет вкусного шашлыка – это правильно приготовленный маринад. Мы собрали 5 вариантов различного маринада для всех видов мяса, а также экспресс-вариант, когда на пикник вы решили пойти спонтанно.

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Во время маринования мяса, всегда рассчитывайте время.

Маринад на основе лука и помидоров (рецепт шашлыка из любого мяса)

Для любого сорта мяса, даже жирного, подойдет маринад на основе лука и помидоров. Время маринования – 6-10 часов.

Один большой помидор и луковицу натрите на крупной терке. Еще по два помидора и по две луковицы порежьте мелкими кубиками. В овощную массу добавьте 3-4 измельченных зубчика чеснока, соль и перец по вкусу, можно добавить ароматной зелени, например, петрушки, кинзы или базилика.

В глубокую миску положите килограмм нарезанного мяса, залейте его стаканом воды и добавьте луково-томатную смесь.

Секрет вкусного шашлыка – в маринаде / Фото: yukepo.com

Острый маринад (рецепт шашлыка из свинины или телятины)

Если вы любите острую пищу, то для вас отличным вариантом будет этот маринад. Мясо свиньи или телятины должно мариноваться 5-8 часов.

Подогрейте на водяной бане 1-2 столовые ложки меда. После того, как мед растает, добавьте к нему 3 столовых ложки соевого соуса, по 1 чайной ложке кунжутного масла, свежего или сухого имбиря, 2 растертых зубчика чеснока и красный перец по вкусу.

Полученного маринада должно хватить на килограмм мяса.

Лимонный маринад (рецепт шашлыка из курицы)

Этот маринад идеально подойдет для курятины. Время маринования – 2-3 часа.

Смешайте 0,5 чайной ложки черного перца, столько же корицы, по 1 чайной ложке паприки и соли и 2 чайные ложки сушеных итальянских трав. В специи добавьте 2 растертых зубчика чеснока и столовую ложку лимонного сока. Этой смеси хватит примерно на полкилограмма куриного филе.

Есть один секерт для того, чтобы шашлык получился особенно нежным. Смешайте по 2 столовых ложки лимонного сока и оливкового масла и смазывайте этим составом мясо во время жарки.

Нанижите на шампуры к мясу овощи – они будут служить гарниром / Фото: newstime.in.ua

Маринад на основе йогурта и карри (рецепт шашлыка из мяса птицы)

Этот маринад лучше всего подойдет для птицы или белого мяса. Время маринования – 2-3 часа.

Стакан натурального чистого нежирного йогурта смешайте с 2 чайными ложками карри и посолите по вкусу. Туда же добавьте порезанный зеленый лук и помидоры черри. Замаринуйте мясо на 2-3 часа.

Маринад для рыбного шашлыка

Этот маринад идеально подойдет к любому виду рыбы. Время маринования – 1-2 часа.

На пол килограмма рыбного филе возьмите одну среднюю луковицу и нарежьте ее кольцами. Далее измельчите 1-2 зубчика чеснока (в зависимости от размера) и мелко порубите небольшой пучок укропа. Все это смешайте, посолите, поперчите молотым белым перцем и залейте столовой ложкой оливкового масла.

Для разнообразия – выберите несколько видов мяса или рыбы для шашлыка / Фото: topkyiv.info

Когда смесь будет готова, нарежьте тонкими кольцами половину лимона, добавьте его в маринад и сразу кладите в него кусочки рыбы.

Экспресс-рецепт для маринада (рецепт шашлыка для спонтанного пикника)

Если же вы решили поехать на пикник спонтанно и у вас нет 6-8 часов для маринования мяса, не стоит сразу прибегать к "тяжелой артиллерии" и замачивать мясо в майонезе или уксусе. Таким маринадом вы только испортите шашлык.

В таком случае к нарезанному мясу просто добавьте потертый лук, соль, перец и другие специи по вкусу. После этого залейте мясо минеральной водой. За полчаса вы можете смело жарить шашлык.

Рецепт экспресс-маринада для шашлыка очень простой / Фото: 7-themes.com

Свиные ребра на мангале

Ингредиенты:

свиные ребра 1, 5 кг

4 ст. л. томатного соуса

2 ст. л. сока апельсина и жидкого меда

1 ст. л. соевого соуса и винного уксуса

Свинные ребрышки на мангале – хорошая альтернатива шашлыку / Фото: lionbbqdirect.com

Рецепт приготовления свынных ребер на мангале:

Сначала ребра нужно отварить, и лучше это сделать дома заранее. Главная причина – так мясо не высохнет и будет очень сочным. Приготовьте маринад – смешайте сок апельсина, мед, соевый соус и винный уксус. Залейте соусом ребрышки и оставьте их мариновать на 3-4 часа. Ребрышки выложите на решетку мангала и жарьте в течение 20-30 минут. За 10 минут до окончания приготовления полейте ребрышки остатками маринада – так вы получите идеальную золотистую корочку.

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Рулетики из курицы и бекона на мангале

Ингредиенты:

куриная грудка 3-4 шт

бекон 1 упаковка

твердый сыр

чеснок 2-3 зубчика

соль, перец и приправы по вкусу

Рулетики из курицы и бекона вкуснее со свежими овощами / Фото: mamo4ki.su

Рецепт приготовления рулетиков из курицы и бекона:

Разрезанных два филе вдоль посолите и поперчите. Положите в середину каждого филе сыр. Также можно добавить зелень и овощи, например, помидоры или красный перец. Заверните филе в рулетики. Оберните каждый рулетик кусочком бекона – так мясо будет сочным. Рулетики выложите на решетку мангала. Время приготовления занимает 10-15 минут.

Стейк на гриле

Ингредиенты:

стейк свинины

2 ст.л соевого соуса

горчица в зернах

соль, перец по вкусу

Солите стейк минимум за 40 минут до жарки / Фото: provse.today

Рецепт приготовления стейка на гриле:

Посолите и поперчите, добавьте соевый соус и горчицу. Дайте мясу промариноваться 1-2 часа. Важно! Солить стейк нужно как минимум за 40 минут до приготовления, а не солите сразу перед жаркой. Положите стейки на решетку гриля и обжарьте по 5 минут с каждой стороны (зависит от толщины мяса). Когда сняли мясо с гриля, заверните его в фольгу. Дайте мясу "отдохнуть" 15-20 минут.

Десерты на пикник

Если дома с духовкой можно приготовить все что угодно, то на пикнике стоит позаботиться об особых блюдах, которые можно будет приготовить на мангале или гриле. Идеальный вариант для десерта – это фрукты.

Лучше всего подходят для обжарки на гриле – бананы, яблоки, груши, дыни, арбузы, персики. А вот цитрусовые лучше не жарить, а использовать их сок для подливки к основному блюду.

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Яблоки с сахаром и корицей

Ингредиенты:

1 кг яблок (отдайте предпочтение крепким сортам)

сок 1 апельсина

сахар 3 ст.л

молотая корица 1 ч.л

Такие яблоки можно готовить и на гриле / Фото: tandicook.com.ua

Рецепт приготовления яблок с корицей и сахаром:

Соус для десерта желательно приготовить дома. Поэтому, смешайте сок апельсина и сахар. Разогревайте смесь до тех пор, пока сахар полностью не растворится. Добавьте корицу и подержите на огне еще 1-2 минуты. Залейте соус в маленькую баночку и возьмите с собой. Очистите яблоки и порежьте их на четвертинки. Замочите их в соусе, нанижите на шампуры и готовьте на мангале примерно 5-6 минут.

Бананы с шоколадом на мангале

Ингредиенты:

бананы (по количеству человек)

шоколад 1 плитка

зефир

Готовить бананы на мангале можно одновременно с картофелем / Фото: aminoapps.com

Рецепт приготовления бананов с шоколадом на мангале:

Сделайте из бананов "челноки" и начините шоколадом с зефиром.

Бананы заверните в фольгу и обжарьте на мангале 5 минут. По желанию, перед подачей десерт можно посыпать кокосовой стружкой или корицей.

Напитки на пикник

Для пикника подойдут лимонады, которые гораздо полезнее газированной воды и хорошо освежают. Все лимонады можно подготовить заранее, а на природе уже смешать ингредиенты.

Мятный лимонад

Ингредиенты:

250 мл воды

125 г сахара

4-5 веточек свежей мяты

2 больших апельсина

1 большой лимон

1 л спрайта

Лимонад прекрасно утолит жажду на пикнике / Фото: super.ua

Рецепт приготовления мятного лимонада:

Сахар положите в большую емкость, залейте водой. Лучше, если вода будет подогрета. Положите в сироп мяту и дайте остыть. Выжмите из цитрусов сок. Смешайте в кувшине сок и остывший сироп и долейте спрайт. Подавайте с веточкой мяты и ломтиками лимона или апельсина. Если у вас есть сумка-холодильник – возьмите с собой кусочки льда и добавляйте в каждый стакан.

Вишневый лимонад

Ингредиенты:

1 большой лимон

2 средних апельсина

3-4 веточки мяты

100 мл вишневого сиропа или сока

лед в кубиках

газировка

Что брать на пикник на природу: не забудьте про напитки / Фото: seattlehelpers.org

Рецепт приготовления вишневого лимонада:

Нарежьте половинку апельсина и четверти лимона ломтиками. Из других фруктов – выжмите сок. Смешайте выжатый сок и вишневый сироп/сок. Затем добавьте мяту и лед. Залейте смесь газированной или обычной питьевой водой – по вкусу.

Какой алкоголь брать на пикник

Если вы решили взять на пикник алкоголь, то стоит помнить правила употребления спиртных напитков на природе. Отдайте предпочтение некрепким напиткам, например, вину, сидру или пиву. Главное правило – помните о чувстве меры: ведь основная цель вашей вылазки – активный отдых на свежем воздухе, общение с друзьями, удовольствие от вкусной еды, а не марафон по количеству выпитого.

Рецепт сангрии

Ингредиенты:

красное вино 0,7 л

питьевая вода 0,7 л

сахар 2 ст.л.

2 апельсина

1 лимон

лед

Сангрия – идеальный напиток для вашего пикника / Фото: in.pinterest.com

Рецепт приготовления сангрии: