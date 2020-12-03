Популярная американская актриса и звезда "Мошенниц" рассказала об отношениях с парнем. В прямом эфире она призналась, что мужчина, который появляется на фото в соцсетях, – ее бойфренд.

40-летняя американская актриса Ребел Уилсон, как и обещала, во вторник провела прямую трансляцию, которую сохранила на личной странице в инстаграме. Там она поблагодарила поклонников за поддержку во время ее борьбы за здоровое тело и поделилась другими любопытными подробностями. Хоть звезда нечасто делится с фанами деталями личной жизни, но на этот раз она рассказала о своем бойфренде.

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Так, в социальных сетях звезды фильма "Отпетые мошенницы", часто на фото рядом с ней изображен и молодой парень. Ребел Уилсон после вопроса от поклонника призналась, что это ее бойфренд. Звезда закрутила роман с 29-летним миллиардером Джейкобом Бушем.

Кто-то спрашивает меня, "тот горячий парень в твоем инстаграме бойфренд?" Да, он мой парень,

– рассказала Ребел Уилсон.

Актриса отметила, что Джейкоб не является публичной личностью. Поэтому она не рассказывала какие-то детали о нем. Только заметила, что отношения с ним начались еще до того, как она начала свой путь к похудению. "Это доказательство того, что вам не обязательно быть какого-то определенного размера, чтобы завести отношения", – подчеркнула Ребел Уилсон.