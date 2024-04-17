Как оригинально раскрасить пасхальные яйца: 3 идеи, которые можно повторить дома

Писанки – один из главных атрибутов Пасхи. Издавна наши предки расписывали и раскрашивали яйца, чтобы потом их освятить. Кроме того, этот процесс сплачивает всю семью, создает вокруг атмосферу радости, позитива и праздника.

Обычно семья собирается в Чистый четверг или Великую субботу, чтобы сделать красивые пасхальные яйца. Подборкой оригинальных идей делится LifeStyle 24.

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Минималистичное пасхальное яйцо

В последние годы очень популярен минималистичный стиль, поэтому можно сделать и трендовую писанку. Возьмите черный маркер (желательно водостойкий), искусственную веточку ивы и проволоку из олова. Нарисуйте на яйце милого зайчика и украсьте его красивым веночком.

Пасхальное яйцо из чая каркаде

Если вы хотите, чтобы писанки выглядели по-космическому, то возьмите чай каркаде. Для десятка яиц хватит 70 граммов. Также подготовьте 1 литр воды. Закиньте чай в кастрюлю, налейте туда воду и подождите, пока она закипит. После этого можете класть яйца, их нужно варить в течение 10 минут. Важно это делать на маленьком огне, а сосуд накрыть крышкой.

Писанки из чая каркаде / Фото Chas.news

Писанки из чая каркаде / Фото Handmade Ideas

Пасхальное яйцо из луковой шелухи

Один из самых простых способов – покрасить пасхальные яйца луковой шелухой. Вам понадобится десяток яиц, 1 столовая ложка соли и примерно 20 луковиц. Сначала тщательно промойте яйца и дайте им час настояться. Далее почистите лук, забросьте шелуху в кастрюлю и залейте водой.

Красивое пасхальное яйцо / Фото Pixabay

Красивое пасхальное яйцо / Фото Unsplash

Шелуху нужно варить примерно час и на маленьком огне, а затем – добавить одну столовую ложку соли. Впоследствии в сосуд можно класть яйца, их необходимо варить 20 минут. Следите за тем, чтобы хорошо раскрасились. Когда яйца будут готовы, дайте им остыть.