Как разогреть еду, если пропал свет и газ: 2 простых лайфхака за копейки
Из-за постоянных обстрелов российских террористов многие города Украины временно остаются без света и иногда газа. Как немного согреться в условиях отключения и разогреть пищу, если у вас электроплита – читайте в материале.
24 канал выяснил, как можно сделать чай, кофе и разогреть блюда с помощью 2 простых методов.
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Разогрев еды на свечах
Обычные свечи-таблетки могут помочь во время отключений электроэнергии – они не только могут осветить ваше помещение, но и могут стать импровизированным костром для подогрева блюд.
Чтобы разогреть пищу или вскипятить воду, вам нужны:
- Кастрюля с невысокими стенками;
- Несколько свеч – чем больше, тем быстрее будет прогреваться блюдо;
- Решетка для гриля;
- Металлическая емкость для разогрева.
Как разогреть еду без света и газа / Фото Unsplash
Поставьте свечи на дно кастрюли и зажгите их. После этого положите на кастрюлю решетку, а затем металлическую миску или другую емкость.
Металлы очень хорошо проводят тепло, поэтому даже несколько свеч могут разогреть как решетки гриля, так и миску с вашим блюдом или водой.
Горелка из спиртовых таблеток
Более мощной альтернативой свечам может стать самодельная горелка. Для него вам понадобится:
- Сухой спирт в таблетках;
- Низкая консервная банка;
- Небольшая емкость;
- Фольга.
Положите на дно консервной банки сухой спирт, а на банку – емкость, на дно которой положите фольгу. После этого можно греть еду.
Горелку, в которой можно использовать сухой спирт, можно купить в магазине.
Как разогреть еду без света и газа / Фото Unsplash