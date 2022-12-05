Как разогреть еду, если пропал свет и газ: 2 простых лайфхака за копейки

Из-за постоянных обстрелов российских террористов многие города Украины временно остаются без света и иногда газа. Как немного согреться в условиях отключения и разогреть пищу, если у вас электроплита – читайте в материале.

24 канал выяснил, как можно сделать чай, кофе и разогреть блюда с помощью 2 простых методов.

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Разогрев еды на свечах

Обычные свечи-таблетки могут помочь во время отключений электроэнергии – они не только могут осветить ваше помещение, но и могут стать импровизированным костром для подогрева блюд.

Чтобы разогреть пищу или вскипятить воду, вам нужны:

Кастрюля с невысокими стенками;

Несколько свеч – чем больше, тем быстрее будет прогреваться блюдо;

Решетка для гриля;

Металлическая емкость для разогрева.

Как разогреть еду без света и газа / Фото Unsplash

Поставьте свечи на дно кастрюли и зажгите их. После этого положите на кастрюлю решетку, а затем металлическую миску или другую емкость.

Металлы очень хорошо проводят тепло, поэтому даже несколько свеч могут разогреть как решетки гриля, так и миску с вашим блюдом или водой.

Горелка из спиртовых таблеток

Более мощной альтернативой свечам может стать самодельная горелка. Для него вам понадобится:

Сухой спирт в таблетках;

Низкая консервная банка;

Небольшая емкость;

Фольга.

Положите на дно консервной банки сухой спирт, а на банку – емкость, на дно которой положите фольгу. После этого можно греть еду.

Горелку, в которой можно использовать сухой спирт, можно купить в магазине.

Как разогреть еду без света и газа / Фото Unsplash