Избегайте этих ошибок в уходе за вазонами зимой: тогда растения не погибнут

Уход за вазонами зимой несколько отличается. Не все хозяева знают правила, которые помогут комнатным растениям пережить холодный период года.

К примеру, они пересушивают воздух в доме или льют в горшок слишком много воды. Эти и другие ошибки в зимнем уходе за растениями приводят к их гибели.

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Ошибки в уходе за растениями зимой

Эксперты не рекомендуют ставить вазоны в темное помещение. Важно помнить, что зимой в комнату попадает меньше солнца, чем летом или весной. Разместите растения так, чтобы они получали максимум солнечного света с улицы.

Заметьте, что вода, которой вы поливаете вазоны, зимой холоднее. Это замедляет рост растений, а также угнетает полезные микроорганизмы. Перед поливом воду следует нагреть. Для тропических растений оптимальны +20 или +25 градусов.

Однако нужно следить, чтобы не перелить растения. Иначе начнут гнить корни и появятся грибковые заболевания. Давайте вазонам меньше воды, но почаще.

Уход за вазонами зимой / Фото Canva

Обычно зимой также нужно проветривать растения. Однако важно не допускать сквозняков, потому что произойдет переохлаждение. Можно открыть окна в соседней комнате, где нет растений.

Не забывайте протирать листья растений зимой влажными ватными дисками, салфетками или перчатками из микрофибры. Так они дышат и растут. Кроме того, это хорошая профилактика от вредителей. В солнечные дни эксперты советуют делать горячий душ растениям, но не нагревать воду слишком сильно.

Растениям утром требуется опрыскивание теплой водой. Проводите процедуру в теплые, солнечные дни. Также тщательно следите за количеством воды.

Есть вазоны, которые выдерживают низкие температуры и суровую зиму. Однако им также нужен хороший уход: полив, органические вещества и достаточное количество солнечных лучей.