8 лекарственных растений, улучшающих психологическое состояние

В это тяжелое время, когда Украина дает отпор в войне, которую начала Россия, всем нам бывает морально тяжело. Каждый ищет, как преодолеть этот стресс.

Если вы чувствуете, что морально на дне, не беспокойтесь. Этому можно помочь. Есть такие растения, которые улучшают психологическое состояние. 24 Канал кратко расскажет о них.

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Растения, оказывающие положительное влияние на человека

Лаванда – очень полезное растение во многих смыслах, в частности для улучшения качества сна. Она успокаивает ум и расслабляет мускулы. Благодаря лаванде человек дольше и лучше будет спать.



Лаванда / Фото "Тык.инфо"

Зверобой – это едва ли не единственное растение, которое оказывает эффект на организм человека, похожий на антидепрессанты. Его часто используют для лечения легких и умеренных форм депрессии. Он обладает способностью повышать уровень серотонина в мозге, что улучшает настроение.



Зверобой / Фото "Комнатные цветы и растения"

Мята славится своим свежим запахом и вкусом. Мята помогает улучшить желудочно-кишечный тракт. Ее могут использовать для борьбы с некоторыми болезнями пищеварительной системы. Также он успокаивает человека.



Мята / Фото Green Corridor

Пустырник применяют в народной медицине для расслабления. Он снижает тревогу, напряжение и стресс. Также пустырник обладает определенным влиянием на сердечную деятельность и облегчает некоторые симптомы, связанные с изменениями гормонов.



Пустырник / Фото "Комнатные цветы и растения"

Шафран содержит активные вещества, защищающие клетки от повреждений. Обладает противовоспалительными свойствами. Шафран снижает высокую тревогу и раздражительность. Также растение полезно для здоровья глаз.



Шафран / Фото East Fruit

Валерьяну часто используют в качестве альтернативы лекарственным препаратам. Она облегчает симптомы тревоги, учащенного сердцебиения, нервного напряжения и паники.



Валерьяна / Фото "Аграрии вместе"

Ромашка является полезной при легкой тревоге, бессоннице и стрессе. Ромашковый чай часто употребляют перед сном для улучшения сна. Она успокаивает воспаление кожи, уменьшает покраснение и раздражение.



Ромашка / Фото "Растениевод"

Боярышник известен своими полезными свойствами для сердечно-сосудистой системы. Он помогает поддерживать здоровую функцию сердца и нормализовать давление. Боярышник может улучшить кровообращение и способствовать расширению кровеносных сосудов.



Боярышник / Фото "Подольская роскошь"

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