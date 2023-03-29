Распространено мнение, что морковь – единственный корнеплод, который нельзя пересаживать, потому что он не сможет прижиться. На самом деле морковь можно выращивать и рассадой, но делать это нужно правильно, отмечает 24 Канал.

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Преимущества рассады от семян

Морковь меньше повреждается морковной мухой.

Сорняки уничтожаются до пересадки рассады, что делает невозможным конкуренцию с мелкими сеянцами.

Меньшие расходы посевного материала.

Рассада

Для выращивания рассады моркови нужно использовать дражированные семена. Их высевают в торфяные таблетки, кассеты или другие емкости на глубину до 2 сантиметров по схеме 3 на 3 сантиметра. Рассаду лучше держать в теплице и обильно поливать. После посева первые побеги могут появляться через неделю, а уже больше – через 2-3 недели. Пересаживают сеянцы моркови в возрасте до 20 суток в фазе 1 – 3 настоящих листьев.

Пересадка

За день до переселения почву следует хорошо увлажнить. Пересаживать нужно прямо с земляным комом, не обнажая корень, ведь если повредить его, он даст боковые побеги и морковь будет плохо расти и станет кривой. Лучше высаживать ростки в лунку глубиной 20–25 сантиметров, на расстоянии 6 сантиметров с междурядьями 45 сантиметров. Также это нужно делать, когда солнце спадет и притенится в первые дни после высадки, чтобы растение адаптировалось.



Как вырастить морковь / Фото Pinterest

Место и время

Морковь должна находиться под прямыми солнечными лучами, поэтому следует выделять наиболее освещенное место. Морковь для употребления сеют с наступлением весны, как только прогреется почва и минуют заморозки. Лучшее время для посадки – апрель или май.

Уход

Без полива морковь становится вялой и горькой, первое время после пересадки следует поливать растение каждый день, а затем, как оно укорениться – раз в 5-7 дней. Также морковь следует подпитывать дважды в сезон.