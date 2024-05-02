Праздник уже близко: 5 тикток вариантов, как легко и оригинально раскрасить писанки
Скоро украинцы будут праздновать один из самых важных религиозных праздников – Воскресение Христово. В последнюю предпраздничную неделю большим этапом в подготовке к Пасхе становится покраска писанок.
Ежегодно каждый, кто составляет пасхальную корзину, ищет все новые варианты, как красиво и легко можно разрисовать писанки. Поэтому в подборке Lifestyle 24 смотрите пять способов из тикток, которые помогут вам сделать приготовление к празднику еще более приятным.
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Как легко раскрасить пасхальные яйца
Писанки из чая каркаде
- Поместите каркаде в кипящую воду и добавьте уксус. Чем больше каркаде используете, тем богаче будет оттенок.
- Положите яйца в чайный настой и варите в течение 15 минут на малом огне.
- Затем оставьте их в настое до полного остывания, это займет около двух часов.
- Выньте яйца из настоя и положите на бумажное полотенце. Дайте им высохнуть и протрите ватным диском, смоченным в масле.
Писанки с разноцветными красителями
- Развести порошкообразный краситель нужно в 250 мл воды комнатной температуры. Для закрепления цвета можно добавить столовую ложку уксуса на каждый пакетик краски.
- Оберните вареные яйца бумажными полотенцами и с помощью ватной палочки нанесите краситель на яйцо.
- Оставьте их подсыхать, а затем разверните бумажные полотенца.
Декорирование писанок с помощью временных тату-перебивалок
Очень легкий и эстетичный способ декорирования пасхальных писанок. Вы можете воспользоваться временными тату, которые стоит приобрести заранее.
Золотые пасхальные яйца
- Вам понадобятся окрашенные пищевым красителем или чаем каркаде яйца, а также поталь.
- Перед тем как приступать к работе, рекомендуется предварительно окрасить яйца пищевым красителем или окунуть в чай каркаде.
- Для приготовления клея для потали, который можно приобрести в любом канцелярском магазине, вам понадобится чесночный сок и небольшое количество воды.
- Разведите сок чеснока с водой в пропорции 1:2 (вода / сок чеснока).
- Нанесите полученный клей на яйцо с помощью кисти или губки, а затем обваляйте его в потали. Также можно нанести поталь с помощью белка.
Патриотические писанки
Конечно, можно раскрасить свои писанки привычным способом – с помощью красок и кистей. Используйте патриотическую символику и цвета.
С такими лайфхаками ваша пасхальная корзина точно будет невероятной. Выбирайте способ, который понравился вам больше всего и создавайте свои самые красивые писанки.