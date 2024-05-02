Праздник уже близко: 5 тикток вариантов, как легко и оригинально раскрасить писанки

Скоро украинцы будут праздновать один из самых важных религиозных праздников – Воскресение Христово. В последнюю предпраздничную неделю большим этапом в подготовке к Пасхе становится покраска писанок.

Ежегодно каждый, кто составляет пасхальную корзину, ищет все новые варианты, как красиво и легко можно разрисовать писанки. Поэтому в подборке Lifestyle 24 смотрите пять способов из тикток, которые помогут вам сделать приготовление к празднику еще более приятным.

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Как легко раскрасить пасхальные яйца

Писанки из чая каркаде

Поместите каркаде в кипящую воду и добавьте уксус. Чем больше каркаде используете, тем богаче будет оттенок.

Положите яйца в чайный настой и варите в течение 15 минут на малом огне.

Затем оставьте их в настое до полного остывания, это займет около двух часов.

Выньте яйца из настоя и положите на бумажное полотенце. Дайте им высохнуть и протрите ватным диском, смоченным в масле.

Писанки с разноцветными красителями

Развести порошкообразный краситель нужно в 250 мл воды комнатной температуры. Для закрепления цвета можно добавить столовую ложку уксуса на каждый пакетик краски.

Оберните вареные яйца бумажными полотенцами и с помощью ватной палочки нанесите краситель на яйцо.

Оставьте их подсыхать, а затем разверните бумажные полотенца.

Декорирование писанок с помощью временных тату-перебивалок

Очень легкий и эстетичный способ декорирования пасхальных писанок. Вы можете воспользоваться временными тату, которые стоит приобрести заранее.

Золотые пасхальные яйца

Вам понадобятся окрашенные пищевым красителем или чаем каркаде яйца, а также поталь.

Перед тем как приступать к работе, рекомендуется предварительно окрасить яйца пищевым красителем или окунуть в чай каркаде.

Для приготовления клея для потали, который можно приобрести в любом канцелярском магазине, вам понадобится чесночный сок и небольшое количество воды.

Разведите сок чеснока с водой в пропорции 1:2 (вода / сок чеснока).

Нанесите полученный клей на яйцо с помощью кисти или губки, а затем обваляйте его в потали. Также можно нанести поталь с помощью белка.

Патриотические писанки

Конечно, можно раскрасить свои писанки привычным способом – с помощью красок и кистей. Используйте патриотическую символику и цвета.

С такими лайфхаками ваша пасхальная корзина точно будет невероятной. Выбирайте способ, который понравился вам больше всего и создавайте свои самые красивые писанки.