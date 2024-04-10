Сегодня – Рамазан-байрам у мусульман: традиции и запреты этого праздника

10 апреля мусульманский народ отмечает Рамазан-байрам или Праздник разговения. Это важное событие, ведь тогда завершается Рамадан – месяц строгого поста.

В течение 30 дней мусульмане не употребляли пищу днем, а только ночью. Правила прекращают действовать сегодня, во время восхода солнца. С этого времени люди могут есть любые продукты, которые позволяет ислам, пишет LifeStyle 24.

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Рамазан-байрам 2024: что это за праздник

С арабского языка Рамазан-байрам переводится как "Праздник прекращения поста". В этот день люди приветствуются традиционной фразой: "Ид мубарак!" – так они желают друг другу хорошо его провести. Также мусульмане помогают тем, кто в этом нуждается: покупают одежду, продукты или дают деньги. Женщины обязательно накрывают большой стол и готовят национальные блюда. Однако семья начинает есть только после того, как совершит Намаз – молитву.

Важна также подготовка к Рамазан-байраму. За день до праздника мусульмане омывают руки, голову, лицо и ноги, одевают свежую одежду и навещают близких людей или идут на могилы умерших. Пост стоит закончить в хорошем настроении и посвятить время Богу.

Что нельзя делать в Рамазан-байрам