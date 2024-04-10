Сьогодні – Рамазан-байрам у мусульман: традиції та заборони цього свята

10 квітня мусульманський народ відзначає Рамазан-байрам або Свято розговіння. Це важлива подія, адже тоді завершується Рамадан – місяць суворого посту.

Протягом 30 днів мусульмани не споживали їжу вдень, а лише вночі. Правила припиняють діяти сьогодні, під час сходу сонця. З цього часу люди можуть їсти будь-які продукти, які дозволяє іслам, пише LifeStyle 24.

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Рамазан-байрам 2024: що це за свято

З арабської мови Рамазан-байрам перекладається як "Свято припинення посту". У цей день люди вітаються традиційною фразою: "Ід мубарак!" – так вони бажають одне одному гарно його провести. Також мусульмани допомагають тим, хто цього потребує: купують одяг, продукти або дають гроші. Жінки обов'язково накривають великий стіл та готують національні страви. Однак сім'я починає їсти лише після того, як здійснить Намаз – молитву.

Важлива також підготовка до Рамазан-байраму. За день до свята мусульмани омивають руки, голову, обличчя та ноги, одягають свіжий одяг та провідують близьких людей або йдуть на могили померлих. Піст варто закінчити у хорошому настрої та присвятити час Богові.

Що не можна робити у Рамазан-байрам