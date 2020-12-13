На днях состоялось награждение украинской премией "Музыкальная платформа". Для красной дорожки певица Оля Цибульская выбрала дерзкий образ, надев прозрачное боди и халат. Пикантности добавило то, что в откровенном наряде звезда красовалась рядом с Дзидзьо.

Творческий дуэт Оли Цыбульской и Дзидзьо всегда вызывал интерес фанов, которые убеждены, что артистов связывает значительно больше, чем музыка. Исполнители хита "Киса" лишь подогрели слухи, появившись вместе на светском мероприятии. На красной дорожке артистка позировала рядом с коллегой почти раздетая. Фото она опубликовала на личной странице в инстаграме.

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Смелый образ Оли Цибульской

Певица выбрала для церемонии награждения прозрачное боди черного цвета без бретелей, которое фантастически подчеркивало пышную грудь и хрупкую талию. Откровенное декольте и обнаженные плечи звезда решила скрыть за кружевным халатом мятного цвета с боа на рукавах. Образ довершили темные туфли на каблуке с леопардовым принтом.

Оля Цибульская не упустила возможность засветить на красной дорожке стройные длинные ножки, поэтому смело выставляла их вперед. Из аксессуаров она выбрала блестящий чокер, который акцентировал на хрупких линиях ее сексуального тела. Волосы артистка уложила в изысканную прическу и сделала нежный макияж.

Стоит добавить, что наряду с коллегой-красавицей Дзидзьо позировал в элегантном костюме, однако наверх накинул роскошный атласный халат, чтобы его образ гармонировал с дерзким look Цибульской. Певец довершил вид солнцезащитными очками.



Оля Цибульская в прозрачном боди с Дзидзьо / Фото Instagram / @cybulskaya



Оля Цибульская в прозрачном боди с Дзидзьо / Фото Instagram / @cybulskaya