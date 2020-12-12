Светская львица Кайли Дженнер продолжает будоражить воображение поклонников жаркими кадрами. Знаменитость предстала перед камерой в сексуальном платье, которое подчеркнуло ее соблазнительную фигуру.

Представительница звездного телесемейства Кардашян-Дженнер в очередной раз показала огромную грудь и ягодицы. Она опубликовала на личной странице в инстаграме, за которой следят 202 миллиона пользователей сети, серию чрезвычайно горячих снимков.

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Кайли Дженнер предстала перед камерой в желтом ммини-платье. Одеяние было без рукавов, подчеркнуло большой бюст звезды, едва прикрыло ее аппетитные ягодицы, акцентировало внимание на стройной талии и пышных бедрах. Под платье 23-летняя заменитость решила не надевать нижнее белье, что сделало ее look еще сексуальнее. Аутфит для фотосессии Кайли соединила с оригинальными босоножками желтого цвета на завязках и каблуках.

Соблазнительный образ Дженнер довершила многочисленными украшениями: массивной цепью от Dior, браслетами, серьгами и кольцами. Внимание привлекает также ее длинный и острый маникюр черного цвета. Малиновые волосы светская львица собрала в хвост. На лице она сделала безупречный макияж в коричневых оттенках с нюдовым блеском на губах.

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