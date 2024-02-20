В Прощеное воскресенье, в частности, нужно просить прощения у всех родных, друзей и знакомых. Важно отметить, что речь идет как об умышленных, так и случайных оскорблениях, передает LifeStyle 24.

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Когда Прощеное воскресенье в 2024 году

1 сентября 2023 года Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. Однако Прощеное воскресенье не имеет фиксированной даты. Оно зависит от того, на когда приходится Пасха и первый день Великого поста. Поэтому церковные изменения никак не коснулись этого праздника.

В 2024 году украинцы будут отмечать Прощеное воскресенье 17 марта. В этот день важно искренне простить всем знакомым любые проступки. Так вы снимете груз с души и очистите свою совесть. Интересно, что самим просить прощения нужно по-особенному. По традиции, стоит сказать – "Прости меня", чтобы в ответ получить – "Бог простит, и я прощаю". Главное не лукавить, а говорить от чистого сердца.

Также на Прощеное воскресенье люди идут в храм, чтобы послушать богослужение. Они становятся перед иконами, молятся к Богу и просят у него прощения. Кроме того, в этот день обязательно нужно накрыть большой и сытный стол и провести время с семьей, поскольку потом начинается Великий пост.