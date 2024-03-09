"Борітеся – поборете": 7 цитат Тараса Шевченко, которые стали пророческими во время войны

Сегодня, 9 марта, исполняется 210 лет со дня рождения выдающегося украинского поэта и художника Тараса Григорьевича Шевченко. В строках своих стихов он воспевал вековую борьбу Украины за свободу и независимость.

Сейчас, во время войны России против Украины, многие произведения Шевченко стали актуальными как никогда. Очевидно, что люди называют его пророком недаром. Далее LifeStyle 24 публикует цитаты из стихов поэта. От этих слов действительно стынет кровь, ведь они описывают ту реальность, в которой мы живем сейчас.

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Цитаты Тараса Шевченко, которые актуальны и сейчас

Стихотворение "Мені однаково"

"Та неоднаково мені,

Як Україну злії люде

Присплять, лукаві, і в огні

Її, окраденую, збудять…

Ох, не однаково мені".

Стихотворение "Заповіт"

"Поховайте та вставайте.

Кайдани порвіте

І вражою злою кров'ю

Волю окропіте".

Стихотворение "Сон"

"У всякого своя доля

І свій шлях широкий,

Той мурує, той руйнує,

Той неситим оком

За край світа зазирає,

Чи нема країни,

Щоб загарбать і з собою

Взять у домовину".

Поэма "Катерина"

"Кохайтеся, чорнобриві,

Та не з москалями,

Бо москалі – чужі люде,

Роблять лихо з вами.

Москаль любить жартуючи,

Жартуючи кине;

Піде в свою Московщину,

А дівчина гине…"

Поэма "Кавказ"

"І вам слава, сині гори,

Кригою окуті.

І вам, лицарі великі,

Богом не забуті.

Борітеся – поборете,

Вам Бог помагає!

За вас правда, за вас слава

І воля святая!"

Стихотворение "І Архімед, і Галілей"

"І на оновленій землі

Врага не буде, супостата,

А буде син, і буде мати,

І будуть люде на землі!"

Стихотворение-послание "До Основ'яненка"

"Наша дума, наша пісня

Не вмре, не загине…

Ось де, люде, наша слава,

Слава України!"