Зараз, у час війни Росії проти України, багато творів Шевченка стали актуальними як ніколи. Очевидно, що люди називають його пророком недаремно. Далі LifeStyle 24 публікує цитати з віршів поета. Від цих слів дійсно холоне кров, адже вони описують ту реальність, у якій ми живемо зараз.

Вислови геніального українця До 75-річчя Володимира Івасюка: 10 цитат з пісень легендарного українського композитора

Цитати Тараса Шевченка, які актуальні й зараз

Вірш "Мені однаково"

"Та неоднаково мені,

Як Україну злії люде

Присплять, лукаві, і в огні

Її, окраденую, збудять…

Ох, не однаково мені".

Вірш "Заповіт"

"Поховайте та вставайте.

Кайдани порвіте

І вражою злою кров'ю

Волю окропіте".

Вірш "Сон"

"У всякого своя доля

І свій шлях широкий,

Той мурує, той руйнує,

Той неситим оком

За край світа зазирає,

Чи нема країни,

Щоб загарбать і з собою

Взять у домовину".

Поема "Катерина"

"Кохайтеся, чорнобриві,

Та не з москалями,

Бо москалі – чужі люде,

Роблять лихо з вами.

Москаль любить жартуючи,

Жартуючи кине;

Піде в свою Московщину,

А дівчина гине…"

Поема "Кавказ"

"І вам слава, сині гори,

Кригою окуті.

І вам, лицарі великі,

Богом не забуті.

Борітеся – поборете,

Вам Бог помагає!

За вас правда, за вас слава

І воля святая!"

Вірш "І Архімед, і Галілей"

"І на оновленій землі

Врага не буде, супостата,

А буде син, і буде мати,

І будуть люде на землі!"

Вірш-послання "До Основ'яненка"

"Наша дума, наша пісня

Не вмре, не загине…

Ось де, люде, наша слава,

Слава України!"