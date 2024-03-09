Зараз, у час війни Росії проти України, багато творів Шевченка стали актуальними як ніколи. Очевидно, що люди називають його пророком недаремно. Далі LifeStyle 24 публікує цитати з віршів поета. Від цих слів дійсно холоне кров, адже вони описують ту реальність, у якій ми живемо зараз.
Вислови геніального українця До 75-річчя Володимира Івасюка: 10 цитат з пісень легендарного українського композитора
Цитати Тараса Шевченка, які актуальні й зараз
Вірш "Мені однаково"
"Та неоднаково мені,
Як Україну злії люде
Присплять, лукаві, і в огні
Її, окраденую, збудять…
Ох, не однаково мені".
Вірш "Заповіт"
"Поховайте та вставайте.
Кайдани порвіте
І вражою злою кров'ю
Волю окропіте".
Вірш "Сон"
"У всякого своя доля
І свій шлях широкий,
Той мурує, той руйнує,
Той неситим оком
За край світа зазирає,
Чи нема країни,
Щоб загарбать і з собою
Взять у домовину".
Поема "Катерина"
"Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі – чужі люде,
Роблять лихо з вами.
Москаль любить жартуючи,
Жартуючи кине;
Піде в свою Московщину,
А дівчина гине…"
Поема "Кавказ"
"І вам слава, сині гори,
Кригою окуті.
І вам, лицарі великі,
Богом не забуті.
Борітеся – поборете,
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!"
Вірш "І Архімед, і Галілей"
"І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люде на землі!"
Вірш-послання "До Основ'яненка"
"Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине…
Ось де, люде, наша слава,
Слава України!"