Украинская певица Ирина Федишин тронула сеть романтичным фото с мужем. А также показала цветок, который подарил любимый.

Артистка поделилась красивым кадром на личной странице в инстаграме. Она обожает проводить время с любимым и делает совместные снимки, чтобы запечатлеть особые моменты в памяти. А позже делится красивыми фотографиями с более 360-тысячной аудиторией подписчиков.

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Ирина Федишин уже длительное время состоит в браке со своим продюсером Виталием Човныком. Она часто обнародует снимки с любимым и не стесняется показывать чувства на камеру. В частности, многие фото звездные супруги делают во время совместных прогулок по городу.

Новое фото Ирины Федишин с мужем

Ирина обожает Львов и в солнечную, хотя и прохладную погоду, решила провести время на свежем воздухе вместе с мужем. Для прогулки звезда выбрала черную куртку с желтым капюшоном и шапку желтого цвета. Белокурые волосы она уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж, которым подчеркнула натуральную красоту. В руке исполнительница держала цветочек, который ей подарил любимый.

Виталий позировал рядом с избранницей в красной куртке и кепке. Супруги искренне улыбались и наслаждались моментом.

"Муж, я и цветок", – лаконично написала в публикации Федишин.



Ирина Федишин с мужем / Instagram / @irynafedyshyn