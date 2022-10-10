Пусть никогда не пригодится: список продуктов, которые стоит иметь в запасе

В своей предсмертной агонии Россия наносит немало вреда критической и гражданской инфраструктуре украинских городов. Чтобы безопасно и комфортно (насколько это возможно) испытать воздушные тревоги и осложнения с коммуникациями, рекомендуем обратить внимание на следующие списки.

После нанесенных ракетных ударов по ТЭЦ и другим объектам инфраструктуры нельзя игнорировать вариант, что вы на время останетесь без света, воды или газа. Поэтому если у вас есть запас продуктов, посмотрите, все ли пригодно. В частности, обратите внимание на то, что, возможно, стоит докупить.

Важно "Тревожный рюкзак": что брать с собой в первую очередь

Что положить в тревожный рюкзак из продуктов

Не паникуйте, ведь враг еще раз хочет запугать украинцев, но ни мы, ни наши Вооруженные силы этого не позволят сделать. Мы выстоим и вернем все земли, самое главное – верить и оставаться целыми и в безопасности.

Если в вашем доме нет безопасного места во время воздушной тревоги, а нужно идти укрытие, обязательно не забывайте о тревожном рюкзаке. Он всегда должен стоять отдельно в вашем доме и не использоваться для других целей. Запас пищи должен рассчитываться на несколько дней – все, что можно есть без приготовления и занимающее мало места, долго сохраняется. Кроме документов, лекарств, наличных денег и минимальной одежды, не забудьте иметь с собой следующие продукты:

галеты или сухое печенье, хлебцы, сухари

мясные или рыбные консервы, паштеты

любая пачка крупов

полуфабрикаты – лапша, "мивина", суповые пакеты, каши

высококалорийные сладости

сухие фрукты, орехи

вода – не менее 1,5 литра на человека

Какие продукты иметь дома про запас

Самое главное, что нужно иметь – это запас воды, как питьевой, так и технической. Минимальное количество питьевой воды следует рассчитывать на каждого члена семьи с учетом возраста и комплекции. Ее храните в бутылях без попадания на них солнечных лучей и еще несколько литров можете иметь в меньших бутылках.

Крупы и макароны обязательно пригодятся, если у вас будет доступ к приготовлению на огне или газовой горелке. Гречка, овсянка, макароны, рис и прочее – все можно хранить долгое время и некоторые из них приготовить даже без горячей воды, просто залив водой на время.

Не пренебрегайте консервациями и овощами. Здесь пригодятся абсолютно все "закрутки", которые удалось сделать за последние месяцы урожая. Однако в большинстве своем они соленые и вызывают жажду, поэтому их нужно употреблять в небольшом количестве. Также отлично подойдут собранные овощи типа картофеля, моркови, батата, капусты и других саженцев.



Продукты про запас, которые нужно иметь дома / Фото из открытых источников

Не забудьте обратить внимание на сухофрукты – курагу, изюм, финики и прочее, а также на орехи. Что касается продуктов быстрого приготовления, то различные каши и пюре в пакетиках также могут долгое время уберечь от чувства голода. В основном их следует залить горячим кипятком или молоком. Они достаточно питательны и имеют длительный срок хранения. Также они хорошо нравятся с другими блюдами.

К слову Готовимся к зиме: какими продуктами стоит запастись на холода

Сухари, хлебцы, печенье или другие продукты тоже могут долго храниться. Обратите внимание на энергетические батончики, высококалорийные сладости и сладкие пюре. Если у вас хорошее и обеспеченное бомбоубежище или укрытие, то никогда не будет лишним иметь лишнюю бутылку масла, сахара, соли и других специй, кофе и чая, сухого молока, муки.