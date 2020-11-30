BBC начала расследование в отношении скандального интервью принцессы Дианы Мартину Баширу. Известно, что она очень нервничала и звонила близким, потому что боялась, что этот разговор будет ошибкой.

О первых деталях расследования сообщает издание The Daily Mail. Стало известно, что принцесса Диана за 24 часа до того, как интервью должно было выйти в эфир, нервничала и волновалась.

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В частности, Леди Ди позвонила астрологу Дебби Фрэнк. Она сообщила, что у принцессы Дианы в последний момент возникли сомнения относительно того, стоит ли разглашать детали ее брака на публику, тем более в эфире общенационального канала. Дебби Фрэнк отметила, что Леди Ди понимала, что уже слишком поздно останавливать выход ее разговора с журналистом.

Она позвонила мне за день до выхода программы в эфир и сказала: "Я сделала очень серьезный шаг, и я надеюсь, что он был правильным и не вызовет слишком серьезного резонанса. Мне нужно было рассказать свою историю

– пора людям услышать правду",

– рассказала астролог.



Принцесса Диана на интервью / Getty Images

Принцесса Диана волновалась, что это интервью вызовет негатив со стороны британского общества к ней. Но она успокоилась после выхода разговора в эфир, потому что увидела, что опросы показали положительную реакцию зрителей.

Впрочем, Дебби Фрэнк, которая была доверенным лицом Леди Ди, подчеркнула, что Мартин Башир манипулировал принцессой, втерся в доверие и показывал ей фальшивые документы. Также он рассказывал, что служба безопасности планировала ее убийство.

Напомним, после обвинения брата принцессы Дианы Чарльза Спенсера в манипулятивном интервью, которое взял у нее журналист BBC Мартин Башир, служба новостей начала собственное расследование. Сын принцессы Дианы, принц Уильям, назвал это дело "правильным шагом".