После отказа от королевских полномочий и переезда в Америку принц Гарри и Меган Маркл отказались от публичной жизни. Похоже, это отразилось на узнаваемости пары. Ведь королевского отпрыска приняли за продавца елок на ярмарке.

Супруги принц Гарри и Меган Маркл готовятся впервые отметить Рождество в собственном доме в США. Как информирует издание Vanity Fair, пара уже выбирает рождественский декор для имения в Санта-Барбаре. Вместе они отправились на елочную ярмарку, чтобы выбрать праздничное дерево. Там с ними случилась курьезная история, которую в твиттере рассказал один из сотрудников.

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"Меган и принц Гарри пришли сегодня ко мне на работу, и мы продали им елку", – говорится в сообщении пользователя, опубликованном в среду, 2 декабря. Он добавил, что для приезда королевской четы помощники подобрали идеальное время. Так, торговый участок был почти пустым, поэтому ярмарку не пришлось закрывать специально для знаменитых гостей.

Однако другие покупатели все же были, ведь маленький мальчик подбежал к принцу Гарри и озабоченно спросил, продает ли тот елки. Работник не стал описывать реакцию герцога Сессекского на курьезный инцидент.

Там была одна семья, их маленький сын подбежал через деревья к Гарри и спросил, не работает ли он здесь, не зная, кто это,

– поделился пользователь твиттера.

Напомним, что в прошлом году Меган Маркл и принц Гарри праздновали Рождество в арендованном особняке на острове Ванкувер в Канаде. Тогда они отказались от привычного торжества с королевской семьей в Сандрингемском дворце и провели главный праздник года с мамой Меган Дорией. В этом году пара планирует остаться в своем доме в Калифорнии, а через несколько дней посетить Великобританию.