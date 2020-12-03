После письма Меган Маркл, где она рассказала о том, что пережила выкидыш, семья долго не высказывалась публично. Но на днях принц Гарри принял участие в видеоконференции и рассказал, как изменилась его жизнь после рождения Арчи.

Принц Гарри принял участие в видеоконференции, посвященной запуску WaterBear. WaterBear – стриминговая платформа, которая будет транслировать документальные фильмы об окружающей среде. Об этом сообщает издание People.

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Принц Гарри является президентом Africa Parks, природоохранной организации. Он также активно занимается и сотрудничает с благотворительными фондами. В своем интервью он затронул тему, которая больше всего его волнует и рассказал, что изменилось после того, когда он стал отцом.

Находиться на природе – самая исцеляющая часть жизни, я в этом убежден. Когда ты становишься отцом, все действительно меняется, потому что тогда ты начинаешь задумываться: какой смысл приводить в этот мир нового человека, когда он в огне? Мы не можем красть будущее наших детей, мы здесь не для этого,

- сказал принц Гарри.

Он также выразил надежду на то, что люди смогут изменить мир к лучшему. Ранее принц Гарри неоднократно высказывался о важности поддержки экологии. Он отметил, что с Меган Маркл хочет иметь не более двух детей, чтобы уменьшить воздействие на окружающую среду.

Каждая упавшая с неба капля дождя питает иссушенную землю. Что, если бы каждый из нас воображал себя каплей дождя и заботился о нашей планете? Ведь природа – это источник нашей жизни,

- добавил принц Гарри.

Напомним, что это первое интервью принца Гарри после откровенного письма Меган Маркл, где она призналась о потере второго ребенка. Ролик принц снял в доме, где живет с женой и сыном Арчи.