Это легко повторить: топ-7 стильных причесок на каждый день

Даже простые прически могут выглядеть очень стильно, если они правильно подобраны. Важно выбирать прически, подходящие для вашего типа волос и формы лица. Иногда маленькие детали, такие как шпильки или головные повязки, могут добавить особого шарма вашему образу.

Каждый день девушки стремятся подчеркнуть свои аутфиты элегантными укладками. 24 Канал подготовил подборку легких и красивых причесок, которые вы сможете точно повторить дома.

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Низкий хвост

Хвост – это отличный вариант для стильной и простой прически на каждый день. Он подойдет как для похода в офис, так и для вечерней прогулки с друзьями. Особого шарма придадут аксессуары.



Низкий хвост / Фото Pinterest

Бабл-хвост

Необычная повседневная прическа, но очень креативная, которая с легкостью создается дома и придает изюминки вашему повседневному образу.



Бабл-хвост / Фото Pinterest

Косички

Кто сказал, что косички в прошлом? Они стильны, удобны и подойдут каждой девушке. Сейчас актуальны разные виды таких причесок: двойные, асимметричные, растрепанные, строгие.



Косички / Фото Pinterest

Крабик

Это очень удобная и стильная прическа, которую можно сделать на любых волосах. А также эта прическа не повреждает ваши волосы, значительно лучше, чем обычная резинка.



Крабик / Фото Pinterest

Французский пучок

Тренд-2023 – это французский пучок. Чтобы он был еще более актуальным, стоит добавить аксессуар: шпильку, резинку, ленту и т.д.



Французский пучок / Фото из инстаграмма

Мальвинка

Мальвинка – это простая, но элегантная прическа, которая подойдет вечеринке или романтическому свиданию! Кроме того, она будет подходить девушкам с любой длиной волос.



Мальвинка / Фото Pinterest

Повязка

Повязка на волосах – это простая и красивая прическа, которая придаст вашему образу стильный акцент. Она сразу подчеркнет женственность и романтичность.



Повязка / Фото Pinterest

Автор: Марта Полищук