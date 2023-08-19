Молитвы на Преображение Господне 2023 года, чтобы очиститься от грехов

19 августа 2023, 09:00
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19 августа христиане празднуют великий христианский праздник – Преображение Господне. Это событие также известно в народе как Яблочный Спас.

В христианской традиции очень важно обращаться к Богу в молитве, особенно во время больших праздников. Во время Преображения Господня вы можете попросить Бога о защите от неурядиц и потерь, а также об очищении от грехов.

К слову Не только яблоки и сливы: что положить в корзину на Яблочный Спас

В день Преображения Господня верующие идут в церковь, чтобы освятить плоды. Каждая хозяйка собственноручно выбирает наполнение праздничной корзины, но существует определенный перечень наиболее часто освящающих фруктов, среди них:

  • яблоки,
  • груши,
  • виноград,
  • сливы,
  • персики,
  • морковь,
  • помидоры,
  • хлеб,
  • хрен,
  • медовые соты,
  • соль.

Наши предки отмечали день урожая в конце лета.

Молитвы на Преображение Господне

Молитва на Преображение Господне: смотрите видео 

  Молитва на Преображение Господне: смотрите видео

 

Автор: Квітослава Туз