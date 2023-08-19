Молитвы на Преображение Господне 2023 года, чтобы очиститься от грехов
19 августа христиане празднуют великий христианский праздник – Преображение Господне. Это событие также известно в народе как Яблочный Спас.
В христианской традиции очень важно обращаться к Богу в молитве, особенно во время больших праздников. Во время Преображения Господня вы можете попросить Бога о защите от неурядиц и потерь, а также об очищении от грехов.
К слову Не только яблоки и сливы: что положить в корзину на Яблочный Спас
В день Преображения Господня верующие идут в церковь, чтобы освятить плоды. Каждая хозяйка собственноручно выбирает наполнение праздничной корзины, но существует определенный перечень наиболее часто освящающих фруктов, среди них:
- яблоки,
- груши,
- виноград,
- сливы,
- персики,
- морковь,
- помидоры,
- хлеб,
- хрен,
- медовые соты,
- соль.
Наши предки отмечали день урожая в конце лета.
Молитвы на Преображение Господне
Молитва на Преображение Господне: смотрите видео
Молитва на Преображение Господне: смотрите видео