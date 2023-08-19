Преображение Господне 2023: картинки-поздравления для родных и друзей

19 августа верующие празднуют Преображение Господне – важный религиозный праздник, почитающий прославление Бога. Именно в день Яблочного Спаса Иисус Христос открыл перед своими ближайшими учениками свою божественную природу, которую они раньше не понимали.

Это событие произошло на горе Фавор, а свидетелями Преображения были Петр, Иаков и Иоанн. Поднявшись на гору, Иисус начал молиться, его лицо рассеялось, как солнце, а одежда стала совершенно белой. Именно тогда апостолы убедились, что Иисус – Сын Божий и Спаситель человечества.

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24 Канал подготовил самые красивые поздравления и открытки с Преображением, по которым можно поздравить близких и родных.

Картинки-поздравления с Преображением Господним 2023



Поздравляем с Яблочным Спасом



Приветствие с Преображением Господним / Pinterest



Картинка-поздравление с Преображением Господним / Pinterest



Поздравляем с Преображением Господним / Pinterest

Лучшие поздравления с Преображением Господним / Pinterest