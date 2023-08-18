На Преображение Господне верующие спешат в храм, чтобы освятить фрукты – яблоки, груши, сливы, виноград, груши. Наши предки в этот день следили за облаками. Так что предположить, что оно зародилось еще до христианства. А вот какие запреты действуют в этот день – знает 24 Канал.

Стоит знать Что нельзя делать в Успенский пост: запреты и приметы на этот период

Преображение приходится на Успенский пост начался 14 августа и продлится до 27 августа. В этот день действуют некоторые ограничения для христиан.

Запреты Преображения Господня

Преображение Господне – особый праздник для христиан. В этот день Сын Божий превратился перед своими учениками. Речь идет о том, что Иисус предстал в сочетании двух природ: божественной и человеческой.

Его лицо сильно засияло в этот момент, а одежда – стал белоснежным. В то же время с неба сказал Бог: "Это Сын мой возлюбленный, Которому Я возлюбил. Его повинуйтесь".



Преображение Господне / Фото Pinterest

В этот день строго запрещено уничтожать любых насекомых. К примеру, мух, комаров, мошек. Говорят, что это привлекает беды и невзгоды.

Нельзя есть яблоки, пока они не будут освящены в храме.

Не стоит ссориться, кричать и распространять о ком-то сплетни.

В древности освящение яблок очень ждали матери, у которых умерли дети и наоборот – дети, у которых умерли матери. Потому что им разрешалось употреблять яблоки только после Спаса.

Запрещается убирать в доме и заниматься любой тяжелой работой.

Лучше не работать в этот день в огороде. Посвятите его Богу и молитвам.

в этот день в огороде. Посвятите его Богу и молитвам. Нельзя шить, вязать и заниматься рукоделием.

Лучший вариант – пойти на Преображение Господне в храм и помолиться о родных и близких. Советуют еще и поставить свечу. Если есть возможность – возьмите с собой корзину с разными фруктами и освятите ее. Так вы больше поймете и почувствуете этот праздник.