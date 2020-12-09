В Великобритании ежегодно определяют победителей премии за худшее описание секса в художественной литературе. Однако в 2020 жюри решили не вручать награды, поскольку с людьми и так случилось слишком много плохих вещей.

Организаторы ежегодной литературной премии пообещали возобновить награждение в 2021 году. Об этом сообщает The Guardian.

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Кроме этого, из-за пандемии COVID-19 в мире было опубликовано значительно меньше книг, чем раньше. Поэтому это стало еще одним фактором отмены премии.

В 2020 году общественность испытала очень много плохих вещей. Поэтому мы приняли такое решение,

– отметили жюри, которые ежегодно определяют победителей.

Впрочем, организаторы отметили, что во время карантина появилось немало новых сексуальных практик. Поэтому в 2021 году ожидается много заявок на конкурс.

Они также напомнили авторам, что киберсекс и другие виды интимных домашних развлечений относятся к сфере интересов этой награды.

Что известно о премии за худшее описание секса в литературе

Британское издание Literary Review в 1993 году учредило премию, которая вручается за худшее описание секса в литературе. Ее цель – привлечь внимание и отговорить авторов и издателей от неубедительных, небрежных или повторяющихся отрывков сексуального характера в художественных литературных романах.

В 2019 году награду впервые получили сразу 2 писателя: француз Дидье Декуэн и британец Джон Харви.