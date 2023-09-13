Эти 7 признаков свидетельствуют о возможных заморозках: будьте готовы

Теплый сентябрь еще не означает, что в течение осени будет хорошая погода. Могут быть внезапные заморозки, к которым нужно подготовиться.

В первую очередь речь идет о защите растений от холодов. Потому что обычно низкие температуры губительно на них сказываются. Придется выяснить, как спасти саженцы от вероятных заморозков.

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Как предположить заморозки: признаки

Существует ряд признаков, свидетельствующих о том, что в ближайшее время могут появиться заморозки. Уберечь свои саженцы от возможных холодов реально, если знаешь, когда их ждать.

Тихий вечер – это первый маленький звоночек, который скоро нас ждут морозы. Если вы наблюдаете безветренную погоду уже несколько дней, то ночью могут быть заморозки. Особенно, когда температура где-то +3-4.

Казалось бы, ясное небо не предполагает ничего плохого. Но это не всегда так. Если небо чисто-чистое и одновременно стало существенно холоднее , то можно ожидать заморозков.

, то можно ожидать заморозков. Красиво наблюдать, когда на небе появилась луна с ореолом (кольцом). Впрочем, это может быть еще одним признаком того, что скоро будет очень холодно.

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Лунный ореол / Фото "Новости Винницы"

Еще одним показателем вероятного изменения погоды станет способ, требующий усилий. Надо развести во дворе огонь. Если он будет пылать ярко красным цветом, уже в эту ночь следует ожидать мороза.

Также деревья неравномерно осыпаются именно на смену погоды. Если береза и дуб сбрасывают свои листья в разное время, вскоре могут появиться заморозки.

Если у вас есть домашние любимцы, то вам будет легко понять, когда нас ожидают морозы. А именно кошки становятся очень сонливыми. К тому же они не хотят уходить во двор после того, как скрылось солнце.