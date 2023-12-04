"А чего не в Новосибирске": предательницу Яну Соломку высмеяли за фото с новым бойфрендом

Яна Соломко запомнилась всем участием в первом сезоне романтического шоу "Холостяк". Однако впоследствии девушка переехала зарабатывать кровавые рубли в страну-агрессорку. Сейчас предательница опубликовала фото со своим бойфрендом.

В 2014 году Соломко вышла замуж за украинца и бизнесмена Олега Солодухова. Вскоре у них родилась дочь. В 2019 году стало известно, что супруги развелись.

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Яна Соломко засветила нового избранника

В своем инстаграмме предательница опубликовала фотографию с новым бойфрендом. На фото видно, что девушка обнимается с мужчиной. В то же время его лицо скрыто. К фото она прикрепила смайлик с сердцем.



Соломко с любимым / Фото из инстаграмма предательницы

На другой фотографии Соломко сидит в заведении и видна локация – Нью-Йорк.



Соломко в США / Фото с инстаграмма предательницы

Также предательница обнародовала видео в истории инстаграмма, где она обнимается с избранником и загадочно улыбается. На ролике видна лишь часть лица мужчины, из которого можно понять, что он значительно старше ее.



Соломко с любимым / Фото из инстаграмма предательницы

Пользователи сети не оценили нового любимого Соломко, которая переехала в страну-агрессорку накануне большого наступления России в Украину. Они раскритиковали фотографию и иронически спросили, почему ее избранник не участвует в так называемой "СВО".

"Знали бы власти США, кто здесь участвовал в фашистской пропаганде. А так нет, выехали с украинским паспортом".

"Опа, а почему не на войне?! А Яна в США, а не в рашке?".

"Что там, с СВО вернулся?"

"А чего не в Новосибирске? П*дло, вспомнила, что имеешь украинский паспорт, еще и свой г*вно-репертуар сюда привезла".

"Из рашки в Нью-Йорк полетела. Как ты могла. Это же враг рашки".

"Предательница".

"Это ты ему о пакетах пела?"

На некоторые комментарии певица реагировала смайликами.



Реакция запроданки / Фото из инстаграмма Соломко

Что известно о Яне Соломко