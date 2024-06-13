13 июня – Вознесение Господне: традиции, запреты и приметы праздника

В этот четверг, 13 июня, верующие празднуют Вознесение Господне. Сегодня в церквях традиционно пройдут торжественные богослужения. Люди молятся за здоровье близких, а также вспоминают тех, кто умер, чтобы их души имели покой.

Символом праздника является печенье в виде лесенок. Его пекли еще наши предки и раздавали всем членам семьи. Считается, что они помогают Иисусу Христу подниматься на небеса. Больше о Вознесении читайте на сайте LifeStyle 24.

К слову С Вознесением Господним: замечательные поздравления в картинках со светлым праздником

Вознесение Господне: история праздника

Согласно библейским рассказам, сначала Иисуса Христа распяли на кресте, а потом произошло его воскресение. После этого он сорок дней ходил по земле, разговаривал со своими учениками и учил их. Однажды вместе с апостолами Господь отправился на Елеонскую гору, где прочитал свою последнюю проповедь. Впоследствии Сын Божий вознесся на небо.

Что нельзя делать

Запрещено распускать сплетни, ссориться и сквернословить.

Не стоит злиться друг на друга и забивать голову негативом.

Нельзя оскорблять людей, врать и плохо обращаться с животными.

Рекомендуется отложить тяжелый физический труд на другой день.

Народные приметы

Дождь – к холодному лету.

Если искренне попросить о чем-то у Господа, то желание исполнится.

Теплый и солнечный день – к щедрому урожаю.

В праздник стоит собрать росу, ведь считается что тогда она лечит.

Что еще отмечают

Ежегодно 13 июня отмечается Международный день распространения информации об альбинизме. Праздник в 2015 году ввела Организация Объединенных Наций. Это заболевание, когда у человека полностью или частично нет пигмента кожи, глаз и волос. К тому же у нее может быть плохое зрение.

Также сегодня – Международный день менеджеров общественных ассоциаций. Поэтому поздравляем всех руководителей с профессиональным праздником. Ваша работа – невероятно сложная и важная, ведь включает много обязанностей.