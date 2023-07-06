Ивана Купала – это важный праздник культурного наследия украинского народа, которое передается из поколения в поколение. Оно включает в себя сохранение традиционного фольклора – музыку, танцы, народные гуляния. Какие традиции придерживаются украинцы на праздник Ивана Купала – расскажет 24 Канал.

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Традиции и обряды на Ивана Купала

С самого утра было заведено купаться в водоемах, чтобы очиститься от всякого зла. Люди верили, что сделав это не будут болеть весь год.



Купание в реке / Фото Vgorode.ua

Часто у рек или озер разжигали большие костры. Все собирались вокруг огня, пели песни, прыгали через пламя. Поговаривали, если пара перепрыгнет через огонь и руки при этом не разъединятся, то они скоро женятся. А если не удержатся – у пары могут быть трудности в отношениях.



Прыжки через огонь / Фото "Шостка инфо"

Девушки плели веночки из цветов и трав, которые клали на воду. Этот ритуал имел такое значение: если венок шел ко дну, это означало, что парень разлюбил девушку. А если венок уплыл далеко, то девушка скоро встретит свою судьбу.



Пуск веночков на воду / Фото "Центральный"

Главным растением на Купале считался папоротник: его искали самые решительные ребята Говорили, что она появляется только раз в год, в этот праздник. И тот, кто его найдет, получит способность понимать птиц и лечить других.



Папоротник / Фото "ГалСад"

Перед праздником ребята ставили обрядовое дерево, а девушки украшали его венками, лентами и цветами. Преимущественно это была ива, которой давали имя Марена, Купайло и Купайлица.



Украшение ивы / Фото Лицей Шевченко

На Ивана Купала люди часто ходили собирать травы и цветы. Затем сушили и долго хранили. Люди были убеждены, что они целебны: защищают от темных сил и всего злого.



Сбор трав и цветов / Фото Go-to.Rest