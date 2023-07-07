Ивана Купала символизирует переход от весеннего солнцестояния к летнему. Оно связано с природными циклами, плодовитостью и расцветом природы. Его часто связывают с магическими и обрядовыми верованиями. Какая история Ивана Купала и традиции – подскажет 24 Канал.

Это интересно Вас это может заинтересовать: откуда происходит имя Иван

История Ивана Купала

Поговаривали, что праздник происходит от языческого бога любви и продолжение рода – Купала, но в языческом пантеоне нет такого божества. И тут возникла ошибка, потому что один летописец из Густинского монастыря решил, что название праздника связано с именем языческого бога. Таким образом, в XVII веке в Густинской летописи появился такой языческий бог, как Купало. Затем эту ошибку исправили.

До того как приняли христианство в Киевской Руси, на Купала, когда солнцестояние было самым высоким, люди собирались, чтобы почтить солнечных богов – Ярила, Дажбога, Сварога. В этот день практиковали прыжки из-за огня и массового купания.

Но когда в Киевской Руси утвердили христианство в 988 году церковь начала настаивать на замене языческих праздников. Поэтому некоторые народные традиции решили наполнить новым содержанием.



Иван Креститель / Фото "Надворнянский Деканат"

Поэтому праздник решили приобщить ко дню рождения Иоанна Крестителя, крестившего людей в реке Иордан. Считалось, что во время купания Спаситель очищает душу и тело верующих, сожалеющих о своих грехах.

Что нельзя делать на Ивана Купала

В прежние времена наши предки заметили, что в этот день наши дни просыпаются. Поэтому важно соблюдать определенные запреты: