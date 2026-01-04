Какой церковный праздник в воскресенье, 4 января: кто сегодня имеет именины
- 4 января отмечают Собор 70 святых апостолов, которые распространяли христианство и служили Господу.
- В этот день празднуют Дни ангела Артем, Денис, Николай, Александр, Остап, Павел, Семен, Станислав, Степан и Яков.
4 января верующие отмечают Собор 70 святых апостолов. Они распространяли идеи христианства и преданно служили Господу.
В этот день наши предки проводили время в семейном кругу дома. О Днях ангела и других праздниках 4 января – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Православный церковный календарь.
Собор 70 апостолов
Накануне Своей последней проповеди Иисус Христос избрал семьдесят учеников, возложив на них величественную миссию. Сын Божий разослал апостолов в разные города и края, чтобы они несли людям свет Евангелия и утверждали основы христианской веры. Каждый из них самоотверженно служил Богу, проявляя непоколебимую стойкость в убеждениях. Несмотря на то, что многие из семидесяти апостолов приняли мученическую смерть из-за преследований, их преданность помогла распространить христианство во всем мире.
Кто празднует День ангела 4 января?
По новоюлианскому календарю, 4 января Дни ангела празднуют люди с такими именами: Артем, Денис, Николай, Александр, Остап, Павел, Семен, Станислав, Степан и Яков.
Что еще отмечают?
- Ежегодно 4 января отмечают День хит-парада. Это профессиональный праздник для меломанов, музыкантов и радиоведущих. Само понятие "хит-парад" означает список наиболее популярных музыкальных произведений, который составляется на основе продаж, частоты прослушиваний или голосований слушателей. Что интересно, первый в мире хит-парад музыкальных пластинок был опубликован 4 января 1936 года американским журналом Billboard. До этого издание уже публиковало списки популярных песен, но именно тогда появился формат ранжирования, основанный на объективных показателях популярности.
- Также сегодня празднуют Всемирный день азбуки Брайля. Этот праздник имеет статус официального дня ООН и посвящен праву людей с нарушениями зрения на доступ к информации и образованию. Кстати, дату этого праздника установили в честь дня рождения Луи Брайля, основателя рельефно-точечного шрифта для незрячих.