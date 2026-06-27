27 июня – какой церковный праздник: кто сегодня отмечает именины

27 июня верующие чтят память преподобного Самсона. Он преданно служил Господу и помогал людям.

В этот день наши предки сеяли гречку и освящали новую одежду. О днях ангела и других праздниках 27 июня – рассказывает Православный церковный календарь.

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День памяти преподобного Самсона

Самсон родился в зажиточной римской семье и получил хорошее образование. Он лечил бедных и больных людей, а после смерти родителей раздал своё имущество, избрав путь христианского подвижника. Впоследствии он поселился в Константинополе, где устроил в собственном доме приют для путников и пожилых людей. За милосердие Самсон получил дар исцеления и впоследствии вылечил тяжелобольного императора. Святой скончался примерно в 530 году.

Кто отмечает День ангела 27 июня?

По новоюлианскому календарю 27 июня День ангела отмечают люди с такими именами: Василий, Гавриил, Давид, Денис, Павел и Вера.

Что еще отмечают?

Ежегодно 27 июня отмечают Всемирный день рыболовства. Его учредили в 1984 году на Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства в Италии. Впрочем, впервые этот праздник отпраздновали только через год – в 1985-м.

Также сегодня отмечают День солнцезащитных очков, Всемирный день микробиома, Международный день ананаса, День рождения банкомата и Всемирный день смурфиков.