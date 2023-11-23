Какой сегодня, 23 ноября, праздник: что нельзя делать в этот день

23 ноября 2023, 07:00
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23 ноября по новому церковному календарю чтят память святителя Амфилохия, епископа Иконийского. В США отмечают День благодарения.

Святой Амфилохий происходит из христианской семьи. Хотя и в молодости мечтал стать адвокатом, впоследствии решил служить Богу. 24 Канал.

Важно Какие государственные праздники отметим в ноябре и будут ли дополнительные выходные

В 374 году Амфилохия избрали епископом в городе Икония. У Святого был дар исцелять молитвой, которым его наделил Господь. Кстати, епископ иконийский был другом святого Василия Великого и святого Григория Назианского.

Что нельзя делать сегодня

  • Запрещено ссориться и злиться.
  • Нельзя носить новую обувь, потому что навлечете невзгоды.
  • Если ночью приснится дурной сон, не рассказывайте его никому. Иначе он сбудется.
  • Запрещено употреблять алкогольные напитки.
  • Также сегодня не стоит просить о помощи.

Приметы на 23 ноября

  • Если на небе мало облаков, то на улице будет ясно.
  • Если вокруг луны увидите тусклые и розовые кольца, скоро ударят морозы.
  • Низкие облака – до похолодания.
  • Если начнется снегопад, то начало лета будет сырым.

День благодарения в США

Сегодня, 23 ноября, в Америке отмечают День благодарения. В этот день американцы собираются за большим семейным столом. Они благодарят за все дары, которые получить в течение года. В США этот день – один из важнейших государственных праздников. День благодарения также отмечается в Канаде. Однако там этот день выпадает на второй понедельник октября.

 

Автор: Марія Примич