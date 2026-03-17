Какой церковный праздник во вторник, 17 марта: чью память сегодня чтят верующие
17 марта верующие чтят память преподобного Алексия, человека Божьего. Мужчина посвятил свою жизнь служению Господу.
В этот день наши предки занимались уборкой дома.
День памяти преподобного Алексия, человека Божьего
Алексей происходил из богатой римской семьи, но избрал путь аскетизма, вместо семейного уюта. Сбежав с собственной свадьбы, мужчина раздал состояние и 17 лет провел в молитве в церкви в Эдессе. Через некоторое время Алексей начал тайно путешествовать на корабле. Однажды шторм случайно прибил его лодку обратно в Рим, и святой вернулся в родительский дом как нищий. Живя в нищете под порогом родного дома, Алексей до последнего вздоха не раскрывал своей тайны. Только после его смерти родители прочитали в письме, что нищий, которого они приняли, был их сыном. Алексея похоронили с большим почетом согласно христианским обычаям.
Кто празднует День ангела 17 марта?
По новоюлианскому календарю, 17 марта Дни ангела празднуют люди с именами: Гавриил, Макар и Виктор.
Что еще отмечают?
- Ежегодно 17 марта отмечают День мобилизационного работника. Этот праздник установили в 2000 году. Что интересно, этот день праздновали 14 сентября, но позже эту дату изменили в связи с первой масштабной мобилизацией в Украине, которая произошла 17 марта 2014-го.
- Также сегодня празднуют Всемирный день социальной работы и День святого Патрика.