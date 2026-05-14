14 мая – какой церковный праздник: кто сегодня имеет День ангела

14 мая верующие чтят память святого мученика Исидора. Он отказался поклоняться идолам, поэтому погиб страшной смертью.

В этот день наши предки сеяли лен, огурцы и зерновые культуры. О Днях ангела и других праздниках на 14 мая – рассказывает Православный церковный календарь.

День памяти святого мученика Исидора

Исидор жил в III веке на острове Хиос. Во времена правления императора Декия мужчина попал на военную службу. Он открыто исповедовал христианство и игнорировал языческие обряды. Когда правитель приказал воинам почтить языческих богов, Исидор не захотел этого делать. Он смело признал свою веру перед военачальником и отказался отрекаться от убеждений. Из-за этого палачи жестоко мучили мужчину, отрезали ему язык и отсекли голову. Несмотря на пытки, Исидор до последней минуты обращался к Богу в молитве. Он погиб в 251 году. Друг мученика Амоний впоследствии похоронил его тело, хотя сначала это запрещали делать.

Кто празднует День ангела 14 мая?

По новоюлианскому календарю, 14 мая Дни ангела празднуют люди с именами: Леонтий, Максим и Никита.

Что еще отмечают?

Украина ежегодно 14 мая чтит память своих граждан, которые спасали евреев от нацистского геноцида во время Второй мировой войны. Верховная Рада установила этот памятный день в 2021 году, чтобы официально отдать дань уважения подвигу украинских Праведников народов мира. Эти люди сознательно рисковали собственной жизнью и безопасностью своих семей ради спасения других, демонстрируя пример высокого гуманизма в самые темные времена истории.

Также сегодня празднуют День онлайн-романтики и День рождения вазелина.