У цей день наші предки сіяли льон, огірки та зернові культури. Про Дні ангела й інші свята на 14 травня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті святого мученика Ісидора

Ісидор жив у III столітті на острові Хіос. За часів правління імператора Декія чоловік потрапив на військову службу. Він відкрито визнавав християнство та ігнорував язичницькі обряди. Коли правитель наказав воїнам вшанувати язичницьких богів, Ісидор не захотів цього робити. Він сміливо визнав свою віру перед воєначальником і відмовився зрікатися переконань. Через це кати жорстоко мучили чоловіка, відрізали йому язик та відсікли голову. Попри катування, Ісидор до останньої хвилини звертався до Бога в молитві. Він загинув у 251 році. Друг мученика Амоній згодом поховав його тіло, хоча спочатку це забороняли робити.

Хто святкує День ангела 14 травня?

За новоюліанським календарем, 14 травня Дні ангела святкують люди з іменами: Леонтій, Максим і Микита.

Що ще відзначають?

Україна щороку 14 травня вшановує пам'ять своїх громадян, які рятували євреїв від нацистського геноциду під час Другої світової війни. Верховна Рада встановила цей пам'ятний день у 2021 році, щоб офіційно віддати шану подвигу українських Праведників народів світу. Ці люди свідомо ризикували власним життям та безпекою своїх родин заради порятунку інших, демонструючи приклад найвищого гуманізму в найтемніші часи історії.

Також сьогодні святкують День онлайн-романтики та День народження вазеліну.