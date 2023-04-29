Православный календарь на май 2023 года: важнейшие события этого месяца

Многие христиане в жизни пользуются православным календарем. Ведь он содержит важнейшие праздники года и именины. Что в православном календаре на май – читайте дальше.

Для православных христиан прежде всего важен церковный календарь. Ведь он содержит самые важные праздники и именины в году. Как выглядит православный календарь на май 2023 года – подскажет 24 Канал.

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Главные праздники

6 мая – День памяти великомученика Георгия Победоносца и День памяти Иверской иконы Божией Матери.

9 мая – День памяти священномученика Василия, епископа Амасийского, поминовения умерших воинов.

20 мая – День памяти мученика Акакия и явления Креста Господня в небе над Иерусалимом.

21 мая – День памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

22 мая – перенос мощей Николая Чудотворца.



Перенос мощей Святого Николая / Фото УПЦ КП

24 мая – День памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия.

25 мая – Вознесение Господне, День памяти святых Епифания, епископа Кипра и Германа, патриарха Иерусалимского.

Другие праздники

1 мая – День памяти преподобного Иоанна Солунского.

2 мая – День памяти преподобного Иоанна Печерника.

3 мая – День памяти преподобного Теодора Трихины.

4 мая – День памяти священномученика Януария.

5 мая – День памяти преподобного Теодора Сикиота и Виталия.

7 мая – День памяти мученика Саввы Стратилата.

8 мая – День памяти апостола Евангелиста Марка.



Святой Марк / Фото Православная Волынь

10 мая – Преполование Пятидесятницы, день памяти священномученика Симеона, епископа Иерусалимского, родственника Господня.

11 мая – День памяти апостолов Ясона и Сосипатра, а также мученика Максима, Дады и других.

12 мая – День памяти девяти мучеников в Кизице, преподобного Мемнона, Чудотворца.

13 мая – День памяти апостола Иакова, брата святого Иоанна Богослова.

14 мая – священномученика Макария, митрополита Киевского.



Святой Макарий / Фото Величие Львова

15 мая – День памяти святого Афанасия Великого, архиепископа Александрийского; перенесение мощей мучеников благоверных князей Бориса и Глеба.

16 мая – День памяти мучеников Тимотея и Мавры, а также преподобного Теодосия Печерского.

17 мая – День памяти мученицы Пелагии.

18 мая – День памяти мученицы Ирины, а также преподобного Никифора, игумена мидийского.

19 мая – День памяти праведного Иова многострадального.

23 мая – День памяти апостола Симона Зилота.

26 мая – День памяти мученицы Гликерии.



Святая Гликерия / Фото 0372

27 мая – День памяти мученика Исидора.

28 мая – День памяти преподобного Пахомия Великого.

29 мая – День памяти слепонарожденного преподобного Теодора Освященного.

30 мая – День памяти апостола Андроника и других с ним.

31 мая – День памяти мучеников Теодора, Петра, Дионисия, Андрея и других.