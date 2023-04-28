Как быстро посадить петунию: пошаговое объяснение от хозяек

Петунию любят многие садоводы, ведь она своими красками украшает любой серый участок. А еще она хорошо пахнет. С уходом также проблем не возникнет. Но стоит узнать, как усадить петунию на рассаду, чтобы потом любоваться ее цветами.

Петуния – волшебный цветок, оставляющий незабываемое впечатление. А еще имеет приятный и нежный аромат, поэтому хочется иметь такую красавицу дома. А вот как посадить петунию на рассаду – расскажет 24 Канал.

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Посадка петунии на рассаду

Петуния не требовательна в уходе, но все равно имеет свои особенности. Надо знать, как правильно сажать ее на рассаду, чтобы потом любоваться волшебными цветами.



Рассада петунии / Фото Floristics.info

Для начала нужно подготовить сосуд для посадки. Лучше использовать маленькие глиняные горшки или контейнеры с отверстиями для дренажа, чтобы был хороший отток воды.

для посадки. Лучше использовать маленькие глиняные горшки или контейнеры с отверстиями для дренажа, чтобы был хороший отток воды. Важным этапом является подготовка земли. Петуниям нужен хорошо дренированная почва , содержащий много питательных веществ.

, содержащий много питательных веществ. Семена лучше использовать дражированные, то есть, покрытые. Потому что его легко сеять, но не надо замачивать перед высевом, что экономит время.

но не надо замачивать перед высевом, что экономит время. Семена цветка лучше сеять во влажную почву. Сверху присыпать землей не следует. Если используете дражированные семена, то чтобы гранулы растворились , надо опрыскать их уже в грунте водой из пульверизатора.

во влажную почву. Сверху присыпать землей не следует. Если используете дражированные семена, то чтобы , надо опрыскать их уже в грунте водой из пульверизатора. Накрываем все прозрачным полиэтиленом, чтобы создать парниковые условия для семян. Так отпадет необходимость ежедневно поливать семена.



Выращивание петунии / Фото Floristics.info