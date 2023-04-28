Как быстро посадить петунию: пошаговое объяснение от хозяек
Петунию любят многие садоводы, ведь она своими красками украшает любой серый участок. А еще она хорошо пахнет. С уходом также проблем не возникнет. Но стоит узнать, как усадить петунию на рассаду, чтобы потом любоваться ее цветами.
Петуния – волшебный цветок, оставляющий незабываемое впечатление. А еще имеет приятный и нежный аромат, поэтому хочется иметь такую красавицу дома. А вот как посадить петунию на рассаду – расскажет 24 Канал.
Смотрите также Зацветет на весь двор: чем подкормить гортензию, чтобы она росла
Посадка петунии на рассаду
Петуния не требовательна в уходе, но все равно имеет свои особенности. Надо знать, как правильно сажать ее на рассаду, чтобы потом любоваться волшебными цветами.
Рассада петунии / Фото Floristics.info
- Для начала нужно подготовить сосуд для посадки. Лучше использовать маленькие глиняные горшки или контейнеры с отверстиями для дренажа, чтобы был хороший отток воды.
- Важным этапом является подготовка земли. Петуниям нужен хорошо дренированная почва, содержащий много питательных веществ.
- Семена лучше использовать дражированные, то есть, покрытые. Потому что его легко сеять, но не надо замачивать перед высевом, что экономит время.
- Семена цветка лучше сеять во влажную почву. Сверху присыпать землей не следует. Если используете дражированные семена, то чтобы гранулы растворились, надо опрыскать их уже в грунте водой из пульверизатора.
- Накрываем все прозрачным полиэтиленом, чтобы создать парниковые условия для семян. Так отпадет необходимость ежедневно поливать семена.
Выращивание петунии / Фото Floristics.info
- Ставим горшок на хорошо освещенное место. Этим цветам нужно много света, поэтому нужно поставить его на солнечный подоконник.
- Имеет значение и регулярный уход за растением. Земля не должна пересыхать или быть слишком влажной. Растение следует подкармливать минеральными удобрениями, когда оно зацветет. Избавляемся от сухих листьев и побегов.